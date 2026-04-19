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भन्सार छलीका ३५ थान आईफोनसहित एक जना पक्राउ

रुपन्देहीमा भन्सार छली गरेर ल्याएका ३५ थान आईफोन र एक मोटरसाइकलसहित एक जना युवक पक्राउ परेका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १५ गते १५:०५

१५ असार, काठमाडौं । रुपन्देहीमा भन्सार छली गरेर ल्याएका ३५ थान आईफोन र एक मोटरसाइकलसहित एक जना युवक पक्राउ परेका छन् ।

रुपन्देही, कोटहीमाई गाउँपालिका–५ बेनीनगरबाट सोही गाउँपालिका वडा नम्बर २ का ३६ वर्षीय पवनकुमार मुरावलाई पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।

उनले ३५ थान आईफोन भन्सार छलेर भारतबाट नेपाल ल्याउँदै गरेको प्रहरीले भनेको छ । जसको मूल्य २० लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबर रहेको भनिएको छ ।

मुरावले चलाएको यूपी ५३ डीएक्स ८८३८ नम्बरको भारतीय मोटरसाइकल जाँच गर्ने क्रममा ती आइफोनहरू फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

आईफोन
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