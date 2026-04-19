भन्सार छलीका ३५ थान आईफोनसहित एक जना पक्राउ

१५ असार, काठमाडौं । रुपन्देहीमा भन्सार छली गरेर ल्याएका ३५ थान आईफोन र एक मोटरसाइकलसहित एक जना युवक पक्राउ परेका छन् ।
रुपन्देही, कोटहीमाई गाउँपालिका–५ बेनीनगरबाट सोही गाउँपालिका वडा नम्बर २ का ३६ वर्षीय पवनकुमार मुरावलाई पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
उनले ३५ थान आईफोन भन्सार छलेर भारतबाट नेपाल ल्याउँदै गरेको प्रहरीले भनेको छ । जसको मूल्य २० लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबर रहेको भनिएको छ ।
मुरावले चलाएको यूपी ५३ डीएक्स ८८३८ नम्बरको भारतीय मोटरसाइकल जाँच गर्ने क्रममा ती आइफोनहरू फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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