नेपाल-अमेरिका फिल्म फेस्टिभलमा ‘द शेप अफ मोमो’ बन्यो उत्कृष्ट

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- अमेरिकाको मेरील्यान्डमा आयोजित नेपाल-अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव २०२६ का विजेता घोषणा गरिएको छ ।
- त्रिवेणी राई निर्देशित ‘द शेप अफ मोमो’ ले यस वर्षको उत्कृष्ट फिचर फिल्मको पुरस्कार जितेको छ ।
- अमिताभ जोशी निर्देशित ‘हेभ यू सिन माई गड?’ ले उत्कृष्ट वृत्तचित्रसहित दुई विधामा पुरस्कार प्राप्त गरेको छ ।
अमेरिकाको मेरील्यान्डमा आयोजित नेपाल- अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव २०२६ का विजेता घोषणा गरिएको छ ।
महोत्सवको समापन समारोह एएफआई सिल्भर थिएटर एन्ड कल्चरल सेन्टरमा सम्पन्न भएको थियो । सो अवसरमा निर्णायक मण्डलले विभिन्न विधाका उत्कृष्ट फिल्म तथा फिल्मकर्मीलाई पुरस्कार प्रदान गरेको हो ।
यस वर्षको उत्कृष्ट फिचर फिल्मको पुरस्कार त्रिवेणी राई निर्देशित ‘द शेप अफ मोमो’ ले जितेको छ । जौन योन्जन निर्देशित ‘क्रलिङ क्रोज’ ले यस विधामा विशेष उल्लेख पुरस्कार प्राप्त गरेको छ ।
उत्कृष्ट नेपाली पानोरामा विधाअन्तर्गत नानी साह्रा वाकर निर्देशित ‘शक्ति’ विजेता बन्यो । कालानी ग्याकन निर्देशित ‘फ्यामिली म्यान’ ले विशेष उल्लेख प्राप्त गरेको छ ।
उत्कृष्ट वृत्तचित्रको पुरस्कार अमिताभ जोशी निर्देशित ‘हेभ यू सिन माई गड?’ ले जितेको छ । राजन कठेत निर्देशित ‘द रोड टु टिल’ लाई विशेष उल्लेख गरिएको छ ।
‘हेभ यू सिन माई गड ?’ ले बेस्ट डीएमभी क्लोज-अप पुरस्कार पनि जितेको छ । उत्कृष्ट लघु फिल्म विधामा शुभम नेगी निर्देशित ‘हिल्स डोन्ट डान्स अलोन’ र अमिर होसेन केश्मिरी निर्देशित ‘वन टु थ्री’ संयुक्त रूपमा विजेता घोषित भएका छन् ।
जुरी अवार्ड डेमिङ चेन निर्देशित ‘अलवेज’ लाई प्रदान गरिएको छ । यसैगरी, ब्रिटनी रामजट्टन र एन्ड्रेस रामजट्टन निर्देशित ‘पर्फेक्ट्ली सिजनड’, अलिन काटेल निर्देशित ‘सोलेमन प्रमिस’ तथा पुरन्ध्या शर्मा निर्देशित ‘ह्याभ अ गुड वन’ ले विशेष उल्लेख पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् ।
फेस्टिभल सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको आयोजक प्रमुख पूर्णसिंह बराइलीले जनाए ।
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