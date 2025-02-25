अस्ट्रेलिया महिला टी-२० विश्वकपको फाइनलमा

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- अस्ट्रेलिया आईसीसी महिला टी-२० विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
- मंगलबार सम्पन्न पहिलो सेमिफाइनलमा अस्ट्रेलियाले वेस्ट इन्डिजलाई ८ विकेटले पराजित गरेको छ ।
- अस्ट्रेलियाले १२६ रनको लक्ष्य १३ ओभरमा २ विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ ।
१६ असार, काठमाडौं । अस्ट्रेलिया आईसीसी महिला टी-२० विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । मंगलबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा वेस्ट इन्डिजलाई ८ विकेटले पराजित गर्दै अस्ट्रेलिया फाइनल पुगेको हो ।
वेस्ट इन्डिजले दिएको १२६ रनको लक्ष्य अस्ट्रेलियाले १३ ओभरमा २ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो । बेथ मुनीले अविजित ६१ रन बनाइन् भने एस्ले गार्डनर ३५ रनमा अविजित रहिन् ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १२५ रन बनाएको थियो । कप्तान हेली म्याथ्युजले सर्वाधिक ३० रन बनाइन् । डियान्द्रा डटिन २६ रनमा अविजित रहिन् । शेमान क्याम्पबेलले २२, क्विना जोसेफले १६ अनि जानिलिया ग्लासग्लोले १५ रन बनाइन् ।
अस्ट्रेलियाका लागि कप्तान सोफी मोलिनक्स, एस्ले गार्डनर र जर्जिया वेरहामले २-२ विकेट लिँदा एनाबेल सदरल्यान्डले १ विकेट लिइन् ।
अस्ट्रेलिया ६ पटकको टी-२० विश्वकप विजेता हो । अब फाइनलमा इंग्ल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिकाबीचको विजेतासँग खेल्नेछ ।
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