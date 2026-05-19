खानेपानी योजनाको दिगोपनाका लागि सिद्ध कुमाखमा पानी सम्मेलन

१७ असार, सल्यान । ‘सबैका लागि सुरक्षित पानी, सबैको साझा जिम्मेवारी’ भन्ने नारासहित सल्यानको सिद्ध कुमाख गाउँपालिकामा पालिकास्तरीय पानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
खानेपानी योजनाको संरक्षण, प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा दिगोपना सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मंगलबार ढोरचौरमा खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूको दिगोपनसम्बन्धी कार्यशाला तथा पानी सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न सम्मेलनमा गाउँपालिकाभित्र रहेका विभिन्न खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव तथा पदाधिकारीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।
सम्मेलनमा खानेपानी स्रोतको संरक्षण, योजनाको नियमित मर्मतसम्भार, उपभोक्ता समितिको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार तथा समुदायको भूमिकाबारे छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष भरत गिरीले सुरक्षित खानेपानी प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसको दीगो व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार, उपभोक्ता समिति र समुदायबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले खानेपानीका मुहान संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण तथा भावी पुस्ताका लागि पानीका स्रोत सुरक्षित राख्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै गाउँपालिका उपाध्यक्ष रामबहादुर बस्नेतले खानेपानी योजनाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समितिको सक्रियता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले समुदायको सहभागिता र अपनत्वबिना कुनै पनि योजना दीगो हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै पानीको संरक्षण र सदुपयोगलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरे ।
वास संयोजक टेकराज शाहीले खानेपानीका संरचना निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै तिनको नियमित संरक्षण, उचित सञ्चालन र समुदायको स्वामित्वमार्फत मात्र योजनालाई दीगो बनाउन सकिने बताए ।
उनले पानी सम्मेलनले उपभोक्ता समितिबीच अनुभव आदानप्रदान गर्ने, देखिएका समस्या पहिचान गर्ने तथा समाधानका उपाय खोज्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जानकारी दिए ।
सम्मेलनमा सहभागीहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी योजनाका अनुभव, चुनौती र सुधारका उपायबारे धारणा राखेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4