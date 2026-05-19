धनकुटामा डेंगी फैलावट रोक्न ‘खोज र नष्ट गर अभियान’

१७ असार, धनकुटा । पहाडी जिल्ला धनकुटामा डेंगी संक्रमण बढ्न थालेपछि सचेतना अभियान थालिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयले बुधबार धनकुटामा र्यालीसहित ‘खोज र नष्ट गर’ अभियानसँगै सचेतना थालेको हो ।
कोशी राजमार्गको धनकुटाको भीमनारायण चोकदेखि बसपार्कसम्म र्यालीसहित उक्त सचेतना कार्यक्रम र ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।
सर्वसाधारणलाई डेंगी रोगका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यका साथ सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको स्वास्थ्य कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ ।
अभियानका क्रममा डेंगीबारे जानकारी, यसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपायलगायत विषयमा नागरिकलाई जानकारी प्रदान गर्न थालिएको छ ।
अभियानअन्तर्गत धनकुटामा हरेक शुक्रबार सबै स्थानीय तहमा डेंगी नियन्त्रणका लागि ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान सञ्चालन हुने स्वास्थ्य कार्यालय धनकुटाका प्रमुख सिर्जना बञ्जाडेले जानकारी दिइन् ।
डेंगी सार्ने एडिस जातको पोथी लामखुट्टेको जीवनचक्रलाई तोड्नु अभियानको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताइन् । ‘लामखुट्टे वयस्क भएर मानिसलाई टोक्नुअघि यसको लार्भा र प्युपा अवस्था पहिचान गरी नष्ट गर्न सके डेंगीको संक्रमण घटाउन सकिन्छ । त्यसैले यो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो,’ बञ्जाडेले भनिन् ।
धनकुटमा चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ४२ जनामा डेंगीको संक्रमण देखिएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी महालक्ष्मी नगरपालिकामा २५ जनामा संक्रमण देखिएको हो ।
यस्तै, धनकुटा नगरपालिकामा ६ जना, पाख्रिबास नगरपालिकामा ५ जना, साँगुरीगढी गाउँपालिका र छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा ३/३ जनामा डेंगी संक्रमण देखिएको प्रमुख बञ्जाडेको भनाइ छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १७३ जनामा डेंगी संक्रमण देखिएको थियो ।
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