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‘फुटसल मेनिया’मा ४८ विद्यालय, विजेताले २ लाख रुपैयाँ पाउने

२०८३ असार १७ गते १८:५४ २०८३ असार १७ गते १८:५४

अनलाइनखबर

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प्रतियोगितामा देशभरका ४८ उच्च माध्यमिक विद्यालयका टोलीले सहभागिता जनाउने आयोजकले जनाएको छ ।

अनलाइनखबर

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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बिहानी इभेन्ट्सले असार ३२ देखि साउन २ गतेसम्म ‘फुटसल मेनिया नेसनल इन्टर हाई स्कुल फुटसल टुर्नामेन्ट’ आयोजना गर्ने भएको छ ।
  • तारकेश्वरस्थित टिपटप स्पोर्ट्स हबमा हुने उक्त प्रतियोगितामा देशभरका ४८ विद्यालयका टोलीले सहभागिता जनाउने आयोजकले जनाएको छ ।
  • प्रतियोगिताको कूल पुरस्कार राशी ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने विजेता टोलीले २ लाख रुपैयाँसहित रनिङ शिल्ड प्राप्त गर्नेछन् ।

१७ असार, काठमाडौं । ‘प्लस टु’ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै बिहानी इभेन्ट्सले असार ३२ देखि साउन २ गतेसम्म ‘फुटसल मेनिया नेसनल इन्टर हाई स्कुल फुटसल टुर्नामेन्ट’ आयोजना गर्ने भएको छ ।

तारकेश्वर नगरपालिकास्थित टिपटप स्पोर्ट्स हबमा हुने प्रतियोगितामा देशभरका ४८ उच्च माध्यमिक विद्यालयका टोलीले सहभागिता जनाउने आयोजकले जनाएको छ ।

प्रतियोगितामा बढीमा २० वर्षका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने हालै कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीसमेत सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै एउटा विद्यालयबाट दुईवटा टोलीसम्म सहभागी हुन पाउनेछन् ।

आयोजक बिहानी इभेन्ट्सकी इभेन्ट्स डाइरेक्टर अस्मिता घिमिरेका अनुसार विश्वकपको माहोलबीच विद्यार्थीलाई खेलकुदसँग जोड्ने, खेलभावना, टिम स्पिरिट र नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने उद्धेश्यले प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको हो । ‘विश्वकपको रौनक चलिरहेका बेला प्लस टुका विद्यार्थीले पनि त्यसको उत्साह अनुभूत गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्न सकून भन्ने हाम्रो उद्धेश्य हो,’ घिमिरेले भनिन्, ‘खेलमार्फत उनीहरुमा स्पोर्ट्सम्यानसिप, टिमवर्क र नेतृत्व क्षमताको विकास होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’

सहभागी ४८ टोलीलाई १६ समूहमा विभाजन गरिनेछ । राउन्ड रोविन लिगपछि प्रत्येक समूहको विजेता टोलीले प्रि–क्वार्टरफाइनलमा स्थान बनाउनेछ । खेल प्रति–हाफ सात मिनेटको हुनेछ ।

प्रतियोगिताको कूल पुरस्कार राशी ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ । विजेता टोलीले ट्रफी र मेडलसहित २ लाख रुपैयाँ, उपविजेताले १ लाख रुपैयाँ र तेस्रो हुने टोलीले ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । विजेताले रनिङ शिल्ड पनि जित्नेछ । बिहानी इभेन्ट्सले यसलाई वार्षिक प्रतियोगिताका रुपमा निरन्तरता दिने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतियोगितामा टोली दर्ता ‘फस्ट कम, फस्ट सर्भ’ आधारमा गरिनेछ । प्रति टोलीको दर्ता शुल्क १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । दर्ताका लागि सहभागीले युनिगो एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । प्रत्येक टोलीमा न्यूनतम पाँच र अधिकतम आठ खेलाडी राख्न पाइनेछ ।

यस ‘फुटसल मेनियाः नेसनल इन्टर हाई स्कुल फुटसल टुर्नामेन्ट’ ले विद्यालयस्तरको फुटसललाई थप प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने विश्वास लिइएको छ ।

फुटसल मेनिया
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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