पुनरामगन जितसँगै इंग्ल्यान्ड अन्तिम १६ मा प्रवेश, चम्किए ह्यारी केन

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- कप्तान ह्यारी केनको दुई गोल मद्दतमा इंग्ल्यान्डले डीआर कंगोलाई २–१ ले पराजित गर्दै फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम १६ मा स्थान सुरक्षित गरेको छ ।
- खेलको सातौँ मिनेटमा ब्रायन चिपेङ्गाले गोल गर्दै अग्रता लिए पनि इंग्ल्यान्डले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै खेल आफ्नो पक्षमा पारेको छ ।
- केनले ७५औँ र ८६औँ मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई कठिन जीत दिलाउन सफल भएका छन् ।
१७ असार, काठमाडौं । कप्तान ह्यारी केन चम्किँदा इंग्ल्यान्ड फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको छ ।
एटलान्टा स्टेडियममा भएको राउन्ड अफ ३२ अन्तर्गतको खेलमा डीआर कंगोलाई २–१ ले पराजित गर्दै इंग्ल्यान्डले अन्तिम १६ को यात्रा तय गरेको हो ।
इंग्ल्यान्डको जितमा कप्तान केन नायक बने । एक गोलले पछि परेको अवस्थामा उनले लगातार दुई गोल गर्दै टोलीलाई २–१ को जित दिलाए । खेलको ७औं मिनेटमा ब्रायन चिपेङ्गाले गोल गर्दै कंगोलाई अग्रता दिलाएका थिए । लामो समय इंग्ल्यान्डले गोल फर्काउन सकेन ।
खेलको ७५औं मिनेटमा केनले गोल गर्दै इंग्ल्यान्डलाइ बराबरीमा फकाए । एन्थोनी गोर्डनको पासमा केनले हेडरमार्फत गोल गरेका थिए । उनै केनले खेलको ८६औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल टोलीलाई अग्रता दिलाए ।
त्यसपछि गोल हुन सकेन र इंग्ल्यान्डले पुनरामगन जित निकाल्न सफल भयो । पराजित हुँदा पहिलोपटक नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको डीआर कंगोको विश्वकप यात्रा रोकिन पुग्यो ।
यो खेलमा दुई गोल थपिएसँगै केनले जारी विश्वकपमा ५ गोल गरेका छन् । उनीसँगै नर्वेका एर्लिङ हालान्ड ५ गोल गरेका छन् । फ्रान्सका किलियन एम्बाप्पे र अर्जेन्टिनाका लियोनल मेसीले समान ६ गोल गरेका छन् ।
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