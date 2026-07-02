अमेरिकाले बढायो अग्रता

१८ असार, काठमाडौं । सहआयोजक अमेरिकाले फिफा विश्वकप २०२६ को राउन्ड अफ ३२ अन्तर्गत बोस्निया तथा हर्जगोभिनाविरुद्धको खेलमा अग्रता दोब्बर बनाएको छ ।
सान फ्रान्सिस्को बे एरिया स्टेडियम जारी खेलको ८२औं मिनेटमा मलिक टिलम्यानले गोल गर्दै अमेरिकालाई दुई गोलको अग्रता दिलाएका हुन् ।
टिलम्यानले डिबक्सभन्दा केही बाहिरबाट फ्रिकिकमार्फत प्रहार गरेको बल सिधै बोस्नियाको गोलपोष्ट छिर्यो । यसअघि ४५औं मिनेटमा फोलारिन बालोगुनले गोल गर्दै टोलीलाई पहिलो अग्रता दिलाएका हुन् ।
अमेरिकालाई पहिलो अग्रता दिलाएका बालोगुन ६४ मिनेटमा रातो कार्ड खाँदै बाहिरिएपछि अमेरिका १0 खेलाडीमा सीमित छ ।
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