पुनरागमन जितसँगै बेल्जियम अन्तिम १६ मा प्रवेश

१८ असार, काठमाडौं । पुनरागमन जित निकाल्दै बेल्जियम फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको छ ।
सिएटल स्टेडियममा सेनेगलविरुद्ध दुई गोलले पछि परेको बेल्जियमले उत्कृष्ट पुनरामगन जित निकाल्दै अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको हो ।
निर्धारित समयको ५ मिनेटअघिसम्म बेल्जियम दुई गोलले पछि थियो । खेलको २४औं मिनेटमा हबीब डायरा र ५१औं मिनेटमा इस्माइला सारले गोल गर्दै सेनेगललाई अग्रता दिलाएका थिए । निर्धारित समयको अन्तिम ५ मिनेटमा दुई गोल गर्दै बेल्जियम खेलमा फर्कियो ।
खेलको ८६ औं मिनेटमा बेल्जियमका रोमेलु लुकाकुले गोल गर्दै टोलीलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरे । त्यसको ३ मिनेटपछि युरी टिलेमान्सले गोल गर्दे बेल्जियमलाई बराबरीमा फर्काउन सफल भए ।
निर्धारित समय २–२ को बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलियो । अतिरिक्त समयको अन्तिम मिनेटमा बेल्जियमले पेनाल्टी पाउँदै अग्रता बनाउन स्वर्णिम अवसर पायो ।
सेनेगलका लामिन क्यामाराले विपक्षी खेलाडीलाई डिबक्सभित्र लडाएपछि बेल्जियमले पेनाल्टी पाएको थियो । जसको सदुपयोग गर्दै युरीले गोल गरे र बेल्जियमलाई ३–२ को रोमाञ्चक जित निकाले ।
दुई गोलको अग्रता लिएको सेनेगल अन्तिम ५ मिनेट सम्हालिन नसक्दा पराजित हुँदै विश्वकपबाट बाहिरिन पुग्यो ।
बेल्जियमले अब क्वार्टरफाइनल प्रवेशका लागि अमेरिका र बोस्निया तथा हर्जगोभिनाबिचको विजेतासँग खेल्नेछ ।
प्रतिक्रिया 4