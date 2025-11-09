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शिक्षा नियमावली (१० औं संशोधन) :

स्थायी शिक्षक मात्रै प्रधानाध्यापक: योग्यता आधारभूतमा स्नातक, माध्यमिकमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने

सरकारले स्वीकृत गरेको शिक्षा नियमावली (१० औं संशोधन) मा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको लागि स्थानीय तहले सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुमध्येबाट दरखास्त आह्वान गर्नेछ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १८ गते २१:०५
एआई निर्मित तस्वीर

१८ असार, काठमाडौं । प्रधानाध्यापक नियुक्तिको लागि आधारभूत तहको हकमा स्नातक र माध्यमिक तहको हकमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भएको छ ।

बिहीबार सरकारले स्वीकृत गरेको शिक्षा नियमावली (१० औं संशोधन) मा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको लागि स्थानीय तहले सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुमध्येबाट दरखास्त आह्वान गर्नेछ ।

साथै, शिक्षाशास्त्र विषयमा स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उतीर्ण गरी पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेको शिक्षक माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक पदमा र शिक्षाशास्त्र विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उतीर्ण गरी पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेको शिक्षक आधारभुत तहको प्रधानाध्यापकको पदमा उम्मेदवार हुन पाउने प्रावधान राखिएको छ ।

सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा स्थायी शिक्षक कार्यरत नरहेमा स्थानीय तह भित्रको जुनसुकै विद्यालय र स्थानीय तहभित्रको सम्बन्धित तहमा समेत स्थायी शिक्षक कार्यरत नरहेमा जिल्लाभित्रको जुनसुकै विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुबाट दरखास्त आह्वान गर्न सकिने छ ।

विद्यालय विकास प्रस्तावमा लेखिएका सूचकहरू समयबद्ध रूपमा पूरा गर्ने कार्यसम्पादन करार गरी स्थानीय तहले सात दिनभित्र सम्बन्धित उम्मेदवारलाई प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रधानाध्यापकले आफूले गरेको कार्यदक्षता करार बमोजिम काम नगरेमा, कार्य सन्तोषजनक नभएमा, आचरण खराब रहेको कुरा स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने शाखा प्रमुख वा तोकेको अधिकृतले दिएको प्रतिवेदन र व्यवस्थापन समितिको सिफारिसबाट देखिएमा स्थानीय तह प्रमुखले प्रधानाध्यापकको पदबाट जहिलेसुकै हटाउन सक्नेछ ।

माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको भत्ता बढाइएर ३ हजार बनाइएको छ । यसअघि पाँच सय थियो ।

आधारभूत तह (कक्षा छदेखि कक्षा आठसम्म) को प्रधानाध्यापकको भत्ता २ हजार बनाइएको छ । यसअघि तीन सय थियो ।

आधारभूत तह (कक्षा एकदेखि कक्षा पाँचसम्म) को प्रधानाध्यापकको भत्ता १ हजार बनाइएको छ । यसअघि दुई सय थियो ।

शिक्षा नियमावली
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