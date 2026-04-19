+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

माउन्ट एभरेस्ट पावरको आईपीओ बाँडफाँट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १९ गते ११:४३

१९ असार, काठमाडौं । माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्टको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ। सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईएमबी एस क्यापिटलले शुक्रबार औपचारिक कार्यक्रम गरी आईपीओ बाँडफाँट गरेको हो ।

असार ३ गतेदेखि ८ गतेसम्म आईपीओमा आवेदन माग गरिएको थियो । आईपीओमा २८ लाख १५ हजार ६७९ आवेदन सदर भएको थियो । जसमध्ये १ लाख ४२ हजार ७६० जनाले १० कित्ताका दरले कम्पनीको सेयर पाएका छन् । आईपीओको नतिजा सीडीएससीको अनलाइन प्रणालीमार्फत हेर्न सकिनेछ ।

कम्पनीले सोलुखुम्बु जिल्लामा १२ मेगावाटको दुधकुण्ड खोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेको छ । जसको कुल लागत २ अर्ब ३६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

जसको प्रतिमेगावाट लागत १९ करोड ७४ लाख ४३ हजार ३३६ रुपैयाँ ८३ पैसा रहेको छ । पुस मसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ११३.९७ रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी ५.१३ रुपैयाँ रहेको छ ।

आईपीओ बाँडफाँट माउन्ट एभरेस्ट पावर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा
संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका
श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ
सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?
‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित