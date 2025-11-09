पूर्वसांसद कोइरीलाई जेल पठाउनुका कारण पेस गर्न आदेश

२२ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी कोइरी महतोलाई पक्राउ गरी कैद पठाउनुका कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
आफ्ना बाबुलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा पठाइएको भन्दै लक्ष्मी कोइरीका छोरा मनोजकुमार महतोले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही निवेदनको सुनुवाइपछि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले लक्ष्मी महतो कोइरीलाई थुनामा पठाउनुका कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
मधेश आन्दोलनका बेला घाइते सशस्त्र प्रहरी थमन विकलाई सांघातिक आक्रमण गरी हत्या गरेको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा उच्च अदालत जनकपुरले गतसाता एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी कोइरी महतोलाई ५ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो ।
कामु मुख्यन्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले केही आरोपितहरूलाई सफाइ दिने भनी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै कोइरीको हकमा पाँच वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको हो ।
१० वर्षभन्दा कम सजाय पाएका व्यक्तिले थुनाबाहिर रहेको भए धरौटी राखेर नै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउँछ । त्यस्तो मुद्दामा फैसला अन्तिम भएपछि मात्रै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै मनोजकुमार महतोले उच्च अदालतबाट फैसला हुनासाथ आफ्नो बाबुलाई पक्राउ गरेर सरकारले गैरकानुनी काम गरेको जिकिर गरेका हुन् ।
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