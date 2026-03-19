जाँड, आइएम जितबहादुर, रोल नम्बर १, लालीबजारले कति कमाए ?

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले प्रदर्शनरत फिल्मको कमाइ सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार, आइतबार मध्यरातसम्मको हिसाब हेर्दा घरेलु बक्सअफिसमा रमेश उप्रेती स्टारर ‘जाँड’ को कमाइ खराब देखिन्छ ।
यो फिल्मले १ लाख १६ हजार रुपैयाँ ग्रस कमाउँदा यसलाई ५६९ जना दर्शकले मात्र हेरेका छन् ।
‘आइएम जितबहादुर’ ले ३१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । सोही अवधिसम्म यसलाई ९ हजार ७४२ जनाले हेरेका छन् ।
‘रोल नम्बर १’ ले १ करोड ७४ लाख ८५ हजार ६५८ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यो फिल्मलाई ६९ हजार १६६ जनाले हेरेका छन् । ‘लालीबजार’ले ९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ ।
यम थापा निर्देशित फिल्मलाई सोही अवधिसम्म ३ लाख १७ हजार जनाले हेरेका छन् ।
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