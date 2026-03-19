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चलचित्र विकास बोर्डद्वारा रक्तदान र वृक्षारोपण

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १४ गते १३:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चलचित्र विकास बोर्डले आफ्नो २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा वृक्षारोपण तथा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
  • पशुपतिनाथ क्षेत्रमा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रममा कलाकार मिथिला शर्मा, गौरी मल्ल र अध्यक्ष दिनेश डीसीले बालकलाकार समाइरा थापासँगै बिरुवा रोपे ।
  • बोर्डले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ‘रक्तदान महादान’ अभियान चलाउँदै आइतबार परिसरमा रक्तदान कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरेको छ ।

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले २६औं वार्षिकोत्सवको छेकोमा रक्तदान र वृक्षारोपण कार्यक्रम गरेको छ । शनिबार पशुपतिनाथ क्षत्रस्थित विश्वरुप मृगस्थलीमा वृक्षारोपण गरियो ।

सरकारले सञ्चालन गरेको ‘सगरमाथा वृक्षरोपण महाअभियान’लाई साथ दिँदै बोर्डले उक्त कार्यक्रम गरेको हो । स्वच्छ वातावरणको मौलिक हक, वातावरणीय सन्तुलनसम्बन्धी राज्यको नीति तथा सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गराउँदै चलचित्रकर्मीबाट वृक्षारोपण कार्यक्रम गरिएको छ ।

फिल्म ‘लालीबजार’की बालकलाकार समाइरा थापाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो । शनिबार मात्र देशभर ५१ दिन मनाउन सफल यो फिल्मकी कलाकारलाई लिएर वृक्षारोपण गरिएको हो । कलाकार मिथिला शर्मा, गौरी मल्ल र बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डीसीले थापासँगै बिरुवा रोपे ।

आइतबार बोर्डको परिसरमा रक्तदान कार्यक्रम समेत आयोजना गरियो । कार्यक्रममा चलचित्रकर्मी, निर्देशक, निर्माता तथा शुभेच्छुक सहभागी थिए ।रक्तदान महादान भन्ने अभियान स्वरुप सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

चलचित्र विकास बोर्ड
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