+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘एआई फिल्ममेकिङ’ र ड्रोन तालिम सुरु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १६:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चलचित्र विकास बोर्डले सोमबारदेखि एआई फिल्ममेकिङ र ड्रोन तालिम कार्यक्रम गरी दुई तालिम एकैसाथ सुरु गरेको छ।
  • एआई तालिममा १५१ जना सहभागी छन् र कथा लेखनदेखि डिजिटल फिल्म निर्माणसम्म प्रशिक्षण दिइनेछ।
  • ड्रोन तालिममा २५ जना सहभागी छन् र भारतका प्रशिक्षक तथा नेपाली विशेषज्ञहरूले प्रशिक्षण दिनेछन्।

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले फिल्म क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित दुई महत्वपूर्ण तालिम कार्यक्रम एकैसाथ सुरु गरेको छ । दुई दिने एआई फिल्ममेकिङ तालिम र १० दिने ड्रोन तालिम कार्यक्रम सोमबारदेखि सुरु भएका हुन् । यी दुवै कार्यक्रममा गरी कुल १७६ जना सहभागी छन् ।

नेपाल एआई फिल्म अलायन्सको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको एआई तालिममा १५१ जना सहभागी छन् । ‘सिनेम्याटिक एआई : फ्रम स्क्रिप्ट टु स्क्रिन विथ आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स’ शीर्षकमा सञ्चालन भइरहेको तालिममा सहभागीलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगमार्फत कथा लेखन, स्टोरीबोर्ड निर्माण, भिडियो उत्पादन तथा डिजिटल फिल्म निर्माणका आधुनिक प्रविधिबारे प्रशिक्षण दिइने जनाइएको छ ।

यस तालिममा करुण थापा, मौसम पुरी लगायतले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम छ । ‘एआईमार्फत महाभारत’ को ट्रेलर बनाए पुरी यसअघि चर्चामा आएका थिए ।

रजत वर्षको अवसरमा सञ्चालन गरिएको १० दिने ड्रोन तालिम कार्यक्रममा २५ जना सहभागी चयन छन् । चलचित्र छायांकनमा ड्रोन प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगलाई लक्षित गर्दै आयोजना गरिएको उक्त तालिममा भारतको वायुरगाथा ड्रोन कम्पनीका प्रशिक्षक मथिशर्मा जी, मणिभारथ वी र पार्थसारथी बी ले प्रशिक्षण दिनेछन् ।

नेपालका अनुभवी प्रशिक्षक प्रविन भट्टराई (ड्रोन हव नेपालका सञ्चालक तथा लुम्बिनी विश्वविद्यालयका ड्रोन विभाग प्रमुख), प्रभु एयरका पाइलट क्या पाल्देन शेर्पा, इन्स्पेक्टर रमेश शाह, आदर्श राज भुसाल र शाश्वत रिजालले पनि प्रशिक्षण दिनेछन् ।

मानवरहित विमान संघ (उडान) को सहकार्यमा आयोजना गरिएको ड्रोन तालिम कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा उडानका अध्यक्ष राजभाई सुवाल तथा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसी लगायतको उपस्थिति थियो ।

बोर्डका अनुसार यी कार्यक्रमले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वास लिइएको छ । बोर्डले पछिल्लो समय एआई, ड्रोन, साउन्ड र डिजिटल प्रविधिमा आधारित यस्ता तालिम सञ्चालन गर्दै फिल्म क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
एआई फिल्ममेकिङ चलचित्र विकास बोर्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

कार्यालय समयमा बियर पिउँदा बर्खास्त भएका कामदारलाई ८० लाख क्षतिपूर्ति !

कार्यालय समयमा बियर पिउँदा बर्खास्त भएका कामदारलाई ८० लाख क्षतिपूर्ति !
मध्यपूर्वको द्वन्द्वको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा

मध्यपूर्वको द्वन्द्वको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा
साढे ३ किलो गाँजासहित थाई नागरिक विमानस्थलबाट पक्राउ

साढे ३ किलो गाँजासहित थाई नागरिक विमानस्थलबाट पक्राउ
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
कांग्रेस प्रदेश महामन्त्रीको एक अन्तर्वार्ताले कैलाली-५ मा तरंग

कांग्रेस प्रदेश महामन्त्रीको एक अन्तर्वार्ताले कैलाली-५ मा तरंग
तिनाउमा डुबेर बेपत्ता भएका दुई भारतीयको शव भेटियो

तिनाउमा डुबेर बेपत्ता भएका दुई भारतीयको शव भेटियो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’
चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित