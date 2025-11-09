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रास्वपा विधान : सभापतिले निर्णय पुनर्विचारको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लैजान सक्ने

रास्वपाको संशोधित विधान अनुसार केन्द्रीय समिति वा अन्य निकायले गरेको निर्णय पार्टी सिद्धान्त, विधान वा राष्ट्रिय हित विपरित सभापतिलाई लागेका उनले सम्बन्धित संरचनामा पुन: निर्णयका लागि पठाउन सक्नेछन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २२ गते १७:५५

२२ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापतिलाई केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय पुर्नविचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेमा पुनः निर्णय लिनका लागि उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लान सक्ने गरी विधान बनाइएको छ ।

रास्वपाको संशोधित विधान अनुसार केन्द्रीय समिति वा अन्य निकायले गरेको निर्णय पार्टी सिद्धान्त, विधान वा राष्ट्रिय हित विपरित सभापतिलाई लागेका उनले सम्बन्धित संरचनामा पुन: निर्णयका लागि पठाउन सक्नेछन् । साथै, केन्द्रीय सदस्य वा अन्य निकायले गरेको निर्णय पार्टी हित प्रतिकूल हुने देखेमा सभापतिले कार्यान्वयन नगरी छलफलका लागि फेरि पठाउन सक्नेछन् ।

सभापतिले छलफलका लागि पठाएको एजेण्डामा केन्द्रीय समितिको दुई तिहाईले पारित गरेको खण्डमा भने सभापतिले त्यसलाई स्विकारेर निर्णय प्रक्रियामा लानुपर्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

पार्टी हित विपरित काम गर्ने जुनसुकै तहको सदस्यलाई पदबाट निलम्बन गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ । सभापतिले पदमुक्त गरेको निर्णयको अनुमोदन भने केन्द्रीय समितिबाट गराउनु पर्दछ ।

सभापतिको यो अधिकारलाई रास्वपाले विशेषाधिकार तथा आपत्कालीन व्यवस्था अन्तर्गत राखेको छ ।

रास्वपा
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