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टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणमा दूरसञ्चारका तत्कालीन अध्यक्ष झासहित ३ जना दोषी ठहर

उनीहरूलाई ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना ठहर भएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २२ गते १९:४६

२२ असार, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स खरिदमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षसहित तीन जना दोषी ठहर भएका छन् ।

न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दीगम्बर झा, सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीका उप्रेतीलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

उनीहरूलाई ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना ठहर भएको छ ।

त्यस्तै यही प्रकरणमा कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतले भने सफाइ पाइका छन् ।

दीगम्बर झा
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