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नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : दुई पूर्वमन्त्री दोषी ठहर

प्रकरणमा जोडिएका दुई पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँणलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २३ गते २१:००

२३ असार, काठमाडौं । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सम्बन्धी मुद्दाको काठमाडौं जिल्ला अदालतले अन्तिम फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुछिएका ३० जना अभियुक्तमध्ये ७ जनालाई सफाइ र बाँकी सबैलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

प्रकरणमा जोडिएका दुई पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँणलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

तीन कसुरमध्ये अदालतले संगठित ठगीमा टोपबहादुर रायमाझी कसुरदार ठहर गरेको छ । यस्तै, खाँणलाई ठगी तथा संगठित अपराधको मतियार भएको ठहर गरेको हो ।

यस्तै अर्को अभियोग राज्यविरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुरमा पनि पूर्वमन्त्री रायमाझी कसुरदार ठहर भएका छन् । यसमा पनि खाँण मतियारका रूपमा दोषी ठहर फैसलाले गरेको छ ।

सरकारी लिखत किर्तेमा पनि रायमाझी दोषी ठहर भएका छन् । खाँणले भने यो कसुरमा सफाइ पाएका छन् ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण
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