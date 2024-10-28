+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

एक महिनासम्म नियमित ओखर खाँदा के-के फाइदा हुन्छ ?

२०८३ असार २५ गते १५:३२ २०८३ असार २५ गते १५:३२

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
एक महिनासम्म नियमित ओखर खाँदा के-के फाइदा हुन्छ ?

स्वास्थ्यका हिसाबले ओखर निकै लाभकारी खानेकुरा मानिन्छ । यसमा स्वस्थ चिल्लो, भिटामिन र खनिजहरू हुन्छन् जसले शरीरलाई धेरै फाइदाहरू प्रदान गर्छ ।

के तपाईंले ३० दिनसम्म लगातार ओखर खानुभएको छ ?  एक महिनासम्म लगातार ओखर खाँदा के-के फाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा सोच्नु भएको छ ?

हो नियमित ओखर खाँदा यसले मुटुदेखि पेटको स्वास्थ्य र मस्तिष्कको कार्यमा समेत  फाइदा पुर्‍याइरहेको हुन्छ ।

मुटु स्वस्थ राख्न फाइदा

दैनिक ओखर खाँदा यसले मुटुको स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । यसमा राम्रो चिल्लो हुन्छ । यसले खराब कोलेस्टेरोल घटाउन र राम्रो कोलेस्टेरोल बढाउन मद्दत गर्छ । यसको सेवनले ट्राइग्लिसराइडको मात्रा पनि घट्छ । ओखरमा ओमेगा-३ फ्याटी एसिड प्रचुर मात्रामा हुन्छ. यसले मुटुको धड्कनलाई सन्तुलित राख्न र हृदयघातको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्छ ।

ओखरमा पाइने म्याग्नेसियम र फ्याटी एसिडले उच्च रक्तचाप कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । ओखरमा पोलिफेनोल जस्ता एन्टिअक्सिडेन्टहरू प्रशस्त मात्रामा हुन्छन्. यिनले मुटुका धमनीहरू सुन्निने तथा अवरोध हुने समस्यालाई रोक्न मद्दत गर्छ ।

स्वस्थ पाचन

ओखरले पेटमा पाइने स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक ब्याक्टेरियाको वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँछ । यसले पाचन शक्तिलाई बलियो बनाउँछ । ओखरको सेवनले पेटमा एक प्रकारको फ्याटी एसिड ‘ब्युटायरेट’ बन्छ । यसले आन्द्राको भित्री तहलाई पोषण दिन्छ र आन्द्राको स्वास्थ्य सुधार्छ ।
ओखरमा प्रशस्त मात्रामा डाइट्री फाइबर पाइन्छ । यसले दिसालाई नरम बनाउँछ र आन्द्राको चाललाई नियमित गरी कब्जियतको समस्यालाई रोक्छ।

स्मरण शक्तिमा सुधार

ओखरमा वनस्पतिजन्य ओमेगा-३ फ्याटी एसिड प्रचुर मात्रामा हुन्छ । यसले दिमागका कोशिकाहरूको बनावटलाई बलियो बनाउँछ र मस्तिष्कको कार्यक्षमता बढाउँछ । यसमा भिटामिन-ई र पोलिफेनोल जस्ता शक्तिशाली एन्टिअक्सिडेन्टहरू हुन्छन् ।

यिनले उमेर बढ्दै जाँदा दिमागका कोशिकाहरूमा हुने क्षतिलाई रोक्छन् र स्मरण शक्ति कमजोर हुन दिँदैनन् । ओखरको सेवनले मस्तिष्कका कोशिकाहरू बीच हुने सूचनाको आदानप्रदानलाई तीव्र र प्रभावकारी बनाउँछ, जसले गर्दा सोच्ने र सम्झिने क्षमता छिटो हुन्छ।

तनाव कम गर्छ

ओखर खानुको एउटा फाइदा भनेको यसमा मेलाटोनिन, फोलेट, भिटामिन ई र पोलिफेनोल जस्ता न्यूरो-सपोर्टिभ गुणहरू हुन्छन्, जसले मानसिक स्वास्थ्यलाई बढावा दिन्छ। तिनीहरूले तनाव पनि कम गर्छन् ।

तौल घटाउन मद्दत गर्छ

अनुसन्धानका अनुसार ओखरको सेवनले मस्तिष्कको ‘इन्सुलर कोर्टेक्स’ नामक भागलाई सक्रिय बनाउँछ । यो भागले भोक र अस्वस्थ खानेकुराप्रतिको लालसालाई नियन्त्रण गर्छ । ओखरमा पाइने स्वस्थ चिल्लोले शरीरको इन्सुलिन सेन्सिटिभिटीमा सुधार ल्याउँछ, जसले विशेष गरी पेटको वरिपरि बोसो जम्ने प्रक्रियालाई कम गर्छ ।

ओखरमा प्रोटिन, फाइबर र स्वस्थ चिल्लोको राम्रो मिश्रण हुन्छ । यसले गर्दा ओखर खाएपछि लामो समयसम्म भोक लाग्दैन र छिटो-छिटो थप खानेकुरा खाने इच्छा कम हुन्छ । खाजाको रूपमा ओखर खानाले तौल घटाउन मद्दत गर्न सक्छ ।

छाला र कपाल सुन्दर राख्न मद्दत गर्छ

ओखरमा पाइने भिटामिन-ई र एन्टिअक्सिडेन्टले छालालाई जवान र चमकदार राख्न मद्दत गर्छन् । यसमा पाइने बायोटिन र भिटामिन बी-७ ले कपाल झर्न रोक्न सहयोग गर्छ र कपाललाई बाक्लो बनाउन पनि मद्दत गर्छ ।

ओखर कति खाने ?

यसका लागि ओखर कति खाने भन्ने पनि हुन्छ । ओखरको मात्रा आफ्नो शारीरिक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा तथ गर्नु राम्रो हुन्छ । एक वयस्क व्यक्तिले दिनमा ४ देखि ५ वटा ओखर खानु उपयुक्त हुन्छ । यसलाई रातभरि पानीमा भिजाएर बिहान खाली पेटमा खाँदा पाचन प्रक्रिया सहज हुन्छ र पोषक तत्वहरू शरीरले सजिलै सोस्न सक्छ।

ओखर सेवन स्वास्थ्य
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

एक महिनासम्म नियमित ओखर खाँदा के-के फाइदा हुन्छ ?

एक महिनासम्म नियमित ओखर खाँदा के-के फाइदा हुन्छ ?

चिन्ता र डिप्रेसन : के छ यी दुईबीचको फरक ?

चिन्ता र डिप्रेसन : के छ यी दुईबीचको फरक ?

डा. सुमनप्रसाद अधिकारी

डा. सुमनप्रसाद अधिकारी वरिष्ठ नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ

१३औँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन सम्मेलन सम्पन्न, ४ प्रस्ताव पारित

१३औँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन सम्मेलन सम्पन्न, ४ प्रस्ताव पारित

बढ्दो क्यान्सर, न्युन उपचार र नियन्त्रणमा बेवास्ता

बढ्दो क्यान्सर, न्युन उपचार र नियन्त्रणमा बेवास्ता

प्रा. डा. ढुण्डीराज पौडेल

प्रा. डा. ढुण्डीराज पौडेल नाक, कान तथा घाँटीरोग विशेषज्ञ

मानसिक स्वास्थ्यबारे युवाहरूको मौनता : समाजको एक चुनौती

मानसिक स्वास्थ्यबारे युवाहरूको मौनता : समाजको एक चुनौती

हृदय समस्या : ट्राइग्लिसराइड र कोलेस्टेरोल एउटै हो ?

हृदय समस्या : ट्राइग्लिसराइड र कोलेस्टेरोल एउटै हो ?

डा. अशोक श्रेष्ठ

डा. अशोक श्रेष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ

ट्रेन्डिङ

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
बर्ड फ्लू देखिएपछि कुखुराको मासु खान मिल्छ ? विशेषज्ञसँग ५ प्रश्नोत्तर

बर्ड फ्लू देखिएपछि कुखुराको मासु खान मिल्छ ? विशेषज्ञसँग ५ प्रश्नोत्तर
नेपालमै अत्याधुनिक ल्याब परीक्षणको हब बन्दै ‘नेशनल प्याथ ल्याब’

नेपालमै अत्याधुनिक ल्याब परीक्षणको हब बन्दै ‘नेशनल प्याथ ल्याब’
सुदूर अस्पतालको शय्या नम्बर २४

सुदूर अस्पतालको शय्या नम्बर २४
‘हाम्रा पुर्खाले जुन खानपान गरे, त्यसले मोटोपन बढाउँदैनथ्यो’

‘हाम्रा पुर्खाले जुन खानपान गरे, त्यसले मोटोपन बढाउँदैनथ्यो’
गाडी कुदाउँदा कुदाउँदै चालकको निधन, के कारण हुन्छ यस्तो ?

गाडी कुदाउँदा कुदाउँदै चालकको निधन, के कारण हुन्छ यस्तो ?

वेबस्टोरिज

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories

फिचर

सबै
एक महिनासम्म नियमित ओखर खाँदा के-के फाइदा हुन्छ ?
आहार तथा पोषण

एक महिनासम्म नियमित ओखर खाँदा के-के फाइदा हुन्छ ?

चिन्ता र डिप्रेसन : के छ यी दुईबीचको फरक ?
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)

चिन्ता र डिप्रेसन : के छ यी दुईबीचको फरक ?

डा. सुमनप्रसाद अधिकारी

डा. सुमनप्रसाद अधिकारी वरिष्ठ नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ
बढ्दो क्यान्सर, न्युन उपचार र नियन्त्रणमा बेवास्ता
क्यान्सर

बढ्दो क्यान्सर, न्युन उपचार र नियन्त्रणमा बेवास्ता

प्रा. डा. ढुण्डीराज पौडेल

प्रा. डा. ढुण्डीराज पौडेल नाक, कान तथा घाँटीरोग विशेषज्ञ
मानसिक स्वास्थ्यबारे युवाहरूको मौनता : समाजको एक चुनौती
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)

मानसिक स्वास्थ्यबारे युवाहरूको मौनता : समाजको एक चुनौती

हृदय समस्या : ट्राइग्लिसराइड र कोलेस्टेरोल एउटै हो ?
मुटु रोग (उच्च रक्तचाप)

हृदय समस्या : ट्राइग्लिसराइड र कोलेस्टेरोल एउटै हो ?

डा. अशोक श्रेष्ठ

डा. अशोक श्रेष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ
कुन उमेरदेखि बच्चालाई फाइबरयुक्त खानेकुरा दिनुपर्छ ?
आहार तथा पोषण

कुन उमेरदेखि बच्चालाई फाइबरयुक्त खानेकुरा दिनुपर्छ ?