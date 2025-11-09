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गुगलले परिवर्तन गर्‍यो १५ जीबी फ्री स्टोरेजको नियम

अहिलेसम्म गुगल अकाउन्टसँग नि:शुल्क मिल्ने १५ जीबी स्टोरेज उपलब्ध थियो।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २५ गते १७:०९

२५ असार, काठमाडौं । गुगलले आफ्ना एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूका लागि स्टोरेज पोलिसीमा ठूलो परिवर्तन गर्दैछ। अहिलेसम्म गुगल अकाउन्टसँग नि:शुल्क मिल्ने १५ जीबी स्टोरेज उपलब्ध थियो। यस स्टोरेजमा जिमेल, गुगल ड्राइभ र गुगल फोटोजको डेटा मात्र गनिन्थ्यो। तर ७ जुलाइदेखि नयाँ नियमहरू लागू भएका छन्।

यी नयाँ नियमहरू अन्तर्गत अब तपाईंको एन्ड्रोइड फोनको सबै ब्याकअप डेटा पनि यसैमा गनिनेछ। यस ब्याकअप डेटा अन्तर्गत एसएमएस म्यासेज, कल हिस्ट्री र डिभाइस सेटिङ्स पर्दछन्। यसमा वालपेपर र एप डेटा पनि सामेल छन्। अब यी सबै डेटालाई सोही १५ जीबी स्टोरेजमा जोडिनेछ।

गुगल फ्री स्टोरेज न्यु पोलिसी: आजकल मानिसहरूको धेरैजसो काम जिमेलमा हुन्छ। गुगल फोटोजमा मानिसहरूका धेरै फोटो र भिडियोहरू सेभ हुन्छन्। यस कारणले मानिसहरूलाई धेरै स्टोरेजको आवश्यकता पर्दछ। गुगलले युजर्सलाई १५ जीबीको फ्री स्टोरेज दिन्छ। यसमा इमेल, फोटो र भिडियो स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ। तर अब गुगलले नियम परिवर्तन गर्दैछ। परिवर्तन भएको नियमका कारण मानिसहरूलाई स्टोरेज किन्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ। अथवा उनीहरूले आफ्नो डेटा डिलिट गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

कम्पनीका अनुसार अब युजरको एन्ड्रोइड फोनको सबै ब्याकअप डेटा पनि गुगल अकाउन्टसँग मिल्ने १५ जीबीको फ्री स्टोरेजमा नै गनिनेछ। यस ब्याकअप डेटा अन्तर्गत म्यासेज/एसएमएस र कल हिस्ट्री पर्दछन्। आउनुहोस् यसलाई डिटेलमा जानौँ। अब १५ जीबीमा यी सबै कुरा हुनेछन्।

नियम परिवर्तन भएका कारण अब तपाईंको फोनको ब्याकअप राख्नका लागि छुट्टै ठाउँ मिल्ने छैन। यस ब्याकअपमा म्यासेज र कल रेकर्ड पर्दछन्। त्यो डेटा पनि त्यही फ्री स्टोरेजमा गनिनेछ। त्यहाँ तपाईंको जिमेलका म्यासेजहरू हुन्छन्। गुगल ड्राइभका फाइलहरू र गुगल फोटोज पनि त्यहीँ हुन्छन्। अर्थात् अब यी सबै चीजहरूले त्यही १५ जीबीको फ्री स्टोरेजमा ठाउँ बनाउनुपर्नेछ।

के परिवर्तन हुँदैछ?

पहिले गुगल स्टोरेजको मामिलामा धेरै उदार थियो। त्यस समयमा तपाईंको एन्ड्रोइड फोनको ब्याकअपमध्ये केही कुरा मात्र फ्री १५ जीबीको स्टोरेजमा गनिन्थे। त्यसमा फोटो, भिडियो र म्यासेज (एमएमएस) मा आएका फाइलहरू मात्र पर्थे। ७ जुलाईमा नयाँ नियमहरू लागू भएका छन्। यी नयाँ नियमहरू अन्तर्गत तपाईंको फोनले क्लाउडमा ब्याकअप गरेको हरेक डेटा यसमा सामेल छ। यसमा एसएमएस म्यासेज र पूरा कल हिस्ट्री पर्दछन्। यसमा डिभाइसको सेटिङ, वालपेपर र प्राथमिकताहरू पनि पर्दछन्। यसमा इन्स्टल गरिएका एप्स र एप डेटा पनि सामेल छन्। एन्ड्रोइड ब्याकअपले तपाईंलाई आफ्नो फोनको डेटा आफ्नो गुगल अकाउन्टमा सेभ गर्ने सुविधा दिन्छ। यसले गर्दा तपाईं आफ्नो डेटा सजिलैसँग रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईं यसबाट नयाँ डिभाइस सेट गर्न सक्नुहुन्छ। गुगलले आफ्नो पोलिसीलाई अपडेट गरेको बताएको छ। अब सबै एन्ड्रोइड ब्याकअप डेटा गुगल अकाउन्टमा गनिनेछ।

स्टोरेज बचाउने तरिका

युजर्सलाई यस समस्याबाट जोगाउन गुगलले नयाँ उपाय ल्याएको छ। गुगलले एन्ड्रोइड फोनको सेटिङ्स भित्र नयाँ अन/अफ टगल दिँदैछ। यसले गर्दा युजर्सले कुन एप्सको ब्याकअप लिने भन्ने कुरा पहिले नै छान्न सक्छन्। उनीहरूले चाँडै नै एसएमएस/एमएमएस म्यासेजका लागि अप्सनहरू देख्नेछन्। कल हिस्ट्री वा डिभाइस सेटिङ्सका लागि पनि अप्सनहरू देखिनेछन्। उनीहरूले ब्याकअपलाई पूर्ण रूपमा इनेबल गर्नका लागि यी अप्सनहरू देख्नेछन्।

युजर्सका लागि बढेको समस्या

केही युजर्सको काम अहिलेसम्म १५ जीबी फ्री स्टोरेजले चलिरहेको छ । अब उनीहरूले बाध्य भएर स्टोरेज लिनुपर्ने हुन सक्छ। कल हिस्ट्री र टेक्स्ट म्यासेजका कारण स्टोरेज भरिन सक्छ। एप डेटाका कारण पनि स्टोरेज भरिन सक्छ। यसैले गर्दा अहिलेसम्म उनीहरूका लागि पर्याप्त रहेको स्टोरेज अब कम पर्न सक्छ।

गुगल
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