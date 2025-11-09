+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इलाममा विपद्ले पारेको समस्या बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुहाङ, समाधानको प्रतिबद्धता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २५ गते १६:५६

२५ असार, काठमाडौं । अविरण वर्षा र विपद्का कारण इलामको विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको अवागमन र आपूर्तिमा परेको असरबारे क्षेत्र नम्बर २ का सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मेची राजमार्गको माइखोला सडक खण्ड, झापा–इलाम फास्ट र्ट्याक अन्तर्गत बेलासे सडक खण्ड, सिमलगोलाई सडक खण्ड तथा गजुरमुखीदेखि देउमाई जाने पक्की पुल क्षतिग्रस्त हुँदा एम्बुलेन्स, खाद्यान्न, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिमा कठिनाइ देखिएको छ ।

यसबारे उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर तत्काल समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

उक्त विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई जानकारी गराउँदै छलफल भएको तत्कालै सम्बन्धित मन्त्रालय र सीडीओ कार्यालयमार्फत काम पनि अघि बढेको सांसद नेम्वाङले बताए ।

सडक सुचारु गर्ने, वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने र अत्यावश्यक आपूर्ति सहज बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइने लगायतका काम गर्नेबारे छलफल भएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट पनि तत्कालै रेस्पोन्स भएको र त्यस विषयमा निरन्तर छलफल पनि भइरहेको उनले बताए ।

सांसद नेम्वाङले कठिज अवस्थामा धैर्य गर्न आग्रह गर्दै आफू सधैं जिल्लाबासीको सहयोगका लागि सक्रिय रुपमा लाग्ने बताएका छन् ।

इलाम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित