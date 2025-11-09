अमेरिकी आक्रमणको इरानी कूटनीतिज्ञद्वारा आलोचना

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- जर्मनीका लागि इरानी कूटनीतिज्ञ माजिद नीलीले इरान विरुद्धको अमेरिकी कारबाहीमा युरोपेली नेताहरूको मौनताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चेतावनी दिएका छन्।
- अमेरिकाले चीन-तुर्कमेनिस्तान-इरान रेल कोरिडोरको अघ-तप्पेह-खान पुलमा आक्रमण गरेको भन्दै उनले यस्तो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग जोखिममा परेको बताएका छन्।
- उनले यस्ता अपराधलाई सामान्य मान्दा भविष्यमा अन्य कोरिडोरहरू पनि निसानामा पर्न सक्ने भन्दै सुरक्षा सुनिश्चित नहुने उल्लेख गरेका छन्।
जर्मनीका लागि इरानी कूटनीतिज्ञ माजिद नीलीले बिहीबार एउटा सन्देश जारी गरेका छन् । उनले इरान विरुद्ध अमेरिकाले गरेको कारबाहीमा केही युरोपेली नेताहरू मौन रहेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
अमेरिकाका कथित अपराधहरूलाई सामान्य मान्नु कसैको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको उनले बताएका छन्। अमेरिकाले चीन-तुर्कमेनिस्तान-इरान रेल कोरिडोरमा रहेको अघ-तप्पेह-खान पुललाई निशाना बनाएको छ। यो पुल अन्तर्राष्ट्रिय परिवहन र व्यापार मार्गको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो।
यातायात कोरिडोरमा अमेरिकाले गरेको यस कथित आक्रमणको विरोध र निन्दा नभए भविष्यमा अन्य कोरिडोरहरू पनि सजिलै निसानामा पर्न सक्ने चेतावनी उनले दिएका छन्। ती कोरिडोरहरूबाट युरोपेली देशहरूले पनि फाइदा लिइरहेका छन्।
अपराधहरूलाई सामान्य मान्दा कसैको सुरक्षा सुनिश्चित नहुने कुरामा उनले जोड दिएका छन्। यसअघि इरानको उत्तरी सहर अक्कालाको रेलवे ब्रिजमा पनि अमेरिकी हमला भएको थियो।
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