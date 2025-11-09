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टर्कीको अक्कुयू आणविक पावर प्लान्ट सन् २०२६ भित्रै सञ्चालनमा आउने

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २६ गते १२:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • टर्कीको अक्कुयू न्युक्लियर पावर प्लान्ट सन् २०२६ को अन्त्य हुनुअघि नै सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको छ।
  • रोसाटोमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सी लिखचेभले यस वर्षभित्रै प्लान्ट सञ्चालनमा आउने कुरामा कुनै शङ्का नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
  • टर्कीको पहिलो यस आणविक ऊर्जा परियोजनामा चारवटा युनिट रहेका छन् र प्रत्येकको क्षमता १२ सय मेगावाट तोकिएको छ।

टर्कीमा निर्माणाधीन अक्कुयू न्युक्लियर पावर प्लान्ट सन् २०२६ को अन्त्य हुनुअघि नै सञ्चालनमा आउने भएको छ।

रुसको सरकारी आणविक ऊर्जा संस्था रोसाटोमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सी लिखचेभले यो जानकारी दिएका हुन्।

उनले यस परियोजनालाई आफ्नो संस्थाको प्रमुख कार्यको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। लिखचेभले यो वर्षभित्रै प्लान्ट सञ्चालनमा आउने कुरामा कुनै शंका नरहेको कुरा स्पष्ट पारेका छन्।

अक्कुयू गणतन्त्र टर्कीमा निर्माण भइरहेको पहिलो न्युक्लियर पावर प्लान्ट हो। यस परियोजनामा चारवटा पावर युनिटहरू रहेका छन्।

यी युनिटहरूमा रुसी डिजाइनका जेनेरेसन थ्री प्लस भिभिइआर रियाक्टरहरू जडान गरिएका छन्। प्रत्येक पावर युनिटको क्षमता १२ सय मेगावाट हुनेछ।

अक्कुयू न्युक्लियर पावर प्लान्टको निर्माण बिल्ड-ओन-अपरेट मोडेल अन्तर्गत भइरहेको छ। विश्वव्यापी आणविक उद्योगमा यो मोडेल लागु भएको यो पहिलो परियोजना हो।

आणविक पावर प्लान्ट
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