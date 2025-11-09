गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरण : तीन जना नगर प्रहरी नियन्त्रणमा

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- त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका मुगुका गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा निधन भएको छ ।
- घटनाको अनुसन्धानका लागि काठमाडौं महानगरका तीन नगर प्रहरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
- नगर प्रहरीले ह्विल लक गरेपछि भएको विवादका कारण नेपालीले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएको आफन्तको दाबी छ ।
२६ असार, काठमाडौं । आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको उपचारको क्रममा निधन भएको घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार नियन्त्रणमा रहेका तीनैजना काठमाडौं महानगरका नगर प्रहरीहरू हुन् । दुई महिला र एक पुरुष नगर प्रहरीसँग प्रहरीले नगर प्रहरीसँग अहिले सोधपुछ गरिरहेको छ ।
उनीहरूलाई अहिले कालीमाटी वृत्तमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । बिहीबार
काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि दिउँसो साढे १ बजे आफ्नै शरीरमा आगो लगाउँदा मुगुका गणेश नेपाली गम्भीर घाइते भएका थिए । उनलाई उपचारका लागि वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उनको उपचारको क्रममा आज निधन भएको हो ।
बिहीबार दिउँसो राहदानी विभाग अगाडि उनको मोटरसाइकलमा नगर प्रहरीले ह्विल लक गरेको थियो।
त्यसपछि केहीबेर सुरक्षाकर्मीसँग विवाद परेको र पछि उनले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह प्रयास गरेको आफन्तको दाबी छ। प्रहरीले भने घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ ।
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