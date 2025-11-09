‘भागदौड’ सहित ३ विदेशी फिल्म हलमा लागे

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- शुक्रबारदेखि हलहरूमा नेपाली फिल्म 'भागदौड' सहित तीन विदेशी फिल्महरू 'धमाल ४', 'एभिल डेड बर्न' र 'मोआना' प्रदर्शनमा आएका छन्।
- हिमाल उप्रेती निर्देशित नेपाली फिल्म 'भागदौड' सामाजिक र भावनात्मक संवेदना बोकेको एक सोसल ड्रामा फिल्म हो।
- अजय देवगण अभिनित बलिउड फिल्म 'धमाल ४' ले खजानाको खोजीको कथा प्रस्तुत गरेको छ भने हलिउडका 'एभिल डेड बर्न' र 'मोआना' पनि प्रदर्शन भएका छन्।
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि हलमा एक नेपालीसहित ३ विदेशी फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन् । नेपाली भाषाको ‘भागदौड’, बलिउडको ‘धमाल ४’, हलिउडको ‘एभिल डेड बर्न’ र हलिउडको मोआना प्रदर्शनमा आएका छन् ।
हिमाल उप्रेती निर्देशित सोसल ड्रामा फिल्म ‘भागदौड’ को रनटाइम १ घण्टा ३५ मिनेट छ । सामाजिक र भावनात्मक संवेदना बोकेको यो फिल्ममा अनिशा श्रेष्ठ, घनश्याम जोशी, शारदा राई, विशाल पोखरेल, शेखर चापागाईं लगायतको अभिनय छ ।
अजय देवगण स्टारर ‘धमाल ४’ पनि रिलिज भएको छ । १४३ मिनेट रनटाइमको यो फिल्मलाई कमेडी ड्रामा जनरामा राखिएको छ । देवगणसहित अरशद वारसी, रितेश देशमुख, संजय मिश्र अभिनित फिल्मले खजानाको खोजीको कथा भन्छ ।
हलिउडको ‘एभिल डेड बर्न’ एडल्ट फिल्म हो । पति गुमाएपछि सासू-ससुरासँग बस्न पुगेकी एक महिलाको जीवन अप्रत्याशित र डरलाग्दो मोडमा पुग्छ । परिवारका सदस्य एकपछि अर्को गर्दै रहस्यमय रूपमा ‘डेडाइट’ मा रूपान्तरण हुन थालेपछि उनले आफूले जीवनभर निभाउने कसम मृत्युले पनि अन्त्य गर्न नसक्ने सत्यको सामना गर्नुपर्छ ।
अंग्रेजी भाषाको हरर विधामा बनेको यो फिल्ममा लुसियाने बुकानन, हन्टर डुहान र सुहैला याकुबको अभिनय छ भने यसको निर्देशन सेबास्टियन भानिसेकले गरेका छन् । डिज्नीको फिल्म ‘मोआना’ पनि प्रदर्शनमा आएको छ । सन् २०१६ मा प्रदर्शन भएको लोकप्रिय एनिमेटेड फिल्म ‘मोआना’ अब लाइभ-एक्सन संस्करणमा दर्शकमाझ आउने भएको छ ।
११५ मिनेट लामो यो अंग्रेजी भाषाको साहसिक कथाको फिल्ममा ड्वेन जोन्सन र रेना ओवेनको मुख्य अभिनय छ । प्रशान्त महासागरका टापुहरूको पृष्ठभूमिमा आधारित यो फिल्मले मोआनाको साहसिक यात्रालाई नयाँ शैली र वास्तविक दृश्यांकनसहित प्रस्तुत गर्नेछ ।
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