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बारम्बार आँखा र मुख सुक्छ ? हुन सक्छ ‘स्याग्रेन्स सिन्ड्रोम’ को संकेत

२०८३ साउन ७ गते १२:३३ २०८३ साउन ७ गते १२:३३
डा. प्रविण खत्री

डा. प्रविण खत्री बाथरोग विशेषज्ञ

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डा. प्रविण खत्री

डा. प्रविण खत्री बाथरोग विशेषज्ञ

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बारम्बार आँखा र मुख सुक्छ ? हुन सक्छ ‘स्याग्रेन्स सिन्ड्रोम’ को संकेत

News Summary

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  • स्याग्रेन्स सिन्ड्रोम आँखा र मुखको ग्रन्थीमा असर गर्ने एक स्वप्रतिरक्षी रोग हो, जसलाई सामान्य सुख्खापन सम्झेर बेवास्ता गर्नु हुँदैन।

बारम्बार आँखा पोल्ने, मुख सुक्ने वा पटक–पटक पानी पिउनुपर्ने समस्या धेरैले सामान्य ठान्छन् । तर यस्ता लक्षण लामो समयसम्म रहिरहे, त्यससँगै अत्यधिक थकान, जोर्नी दुख्ने वा छाला सुख्खा हुने समस्या पनि देखिए, यो स्याग्रेन्स सिन्ड्रोम नामक स्वप्रतिरक्षी रोगको संकेत हुन सक्छ ।

समयमै रोग पहिचान गरेर उपचार सुरु गर्न सके आँखा, मुख तथा शरीरका अन्य महत्वपूर्ण अंगमा हुने जटिलताबाट बच्न सकिन्छ ।

हरेक वर्ष विश्व स्याग्रेन्स दिवस मनाएर स्याग्रेन्स सिन्ड्रोमबारे जनचेतना फैलाउने प्रयास गरिन्छ । यो दिवसले धेरै मानिसलाई असर गर्ने तर अझै पनि पर्याप्त रूपमा पहिचान हुन नसकेको एक महत्वपूर्ण अटोइम्युन रोगबारे जानकारी दिने अवसर प्रदान गर्छ ।

स्याग्रेन्स सिन्ड्रोम यस्तो स्वप्रतिरक्षी रोग हो, जसमा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले आफ्नै शरीरका केही ग्रन्थीमाथि आक्रमण गर्छ । विशेषगरी आँसु उत्पादन गर्ने ग्रन्थी र थुक उत्पादन गर्ने ग्रन्थी प्रभावित हुँदा आँखा र मुख अत्यधिक सुख्खा हुने समस्या देखिन्छ । तर स्याग्रेन्स सिन्ड्रोम केवल आँखा र मुख सुक्ने रोग मात्र होइन । यसले शरीरका अन्य विभिन्न अंगहरूमा पनि असर गर्न सक्छ ।

स्याग्रेन्स सिन्ड्रोमको मुख्य लक्षणहरू

–आँखा सुख्खा हुने, पोल्ने वा आँखाभित्र केही परेको जस्तो महसुस हुने ।

–मुख सुख्खा हुने र पटक–पटक पानी पिउनुपर्ने ।

–मुख सुख्खा भएकै कारण दाँत छिट्टै बिग्रिने ।

–लामो समयसम्म रहने अत्यधिक थकान ।

–जोर्नी दुख्ने वा सुन्निने ।

–छाला सुख्खा हुने ।

–महिलामा योनि सुख्खा हुने ।

केही बिरामीमा यो रोगले आँखा, फोक्सो, मिर्गौला, स्नायु प्रणाली तथा रगतसँग सम्बन्धित अंगहरूमा पनि असर गर्न सक्छ ।

कसलाई बढी हुन्छ ?

स्याग्रेन्स सिन्ड्रोम पुरुषको तुलनामा महिलामा धेरै देखिन्छ । विशेषगरी मध्यम उमेरपछि यसको जोखिम बढी हुन्छ । यद्यपि यो रोग जुनसुकै उमेरका महिला वा पुरुषमा पनि हुन सक्छ ।

सामान्य सुख्खापन र स्याग्रेन्स सिन्ड्रोमबीचको फरक

कहिलेकाहीँ मौसम परिवर्तन, पर्याप्त पानी नपिउनु, केही औषधिको असर वा अन्य कारणले पनि आँखा र मुख सुख्खा हुन सक्छ । तर यदि यस्तो समस्या लामो समयसम्म रहिरहन्छ र त्यससँगै अत्यधिक थकान, जोर्नी दुख्ने वा अन्य स्वप्रतिरक्षी रोगसँग मिल्ने लक्षणहरू पनि देखिन्छन् भने स्याग्रेन्स सिन्ड्रोमको सम्भावना मूल्यांकन गराउनुपर्छ ।

कसरी गरिन्छ निदान ?

स्याग्रेन्स सिन्ड्रोमको निदान कुनै एउटै परीक्षणबाट सम्भव हुँदैन । बिरामीका लक्षण, शारीरिक परीक्षण तथा विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षणको आधारमा रोगको पहिचान गरिन्छ ।

प्रमुख परीक्षणहरू

–एएनए ‘एन्टिन्युक्लियर एन्टिबडी’

–एन्टि–रो÷एसएसए एन्टिबडी

–एन्टि–ला÷एसएसबी एन्टिबडी

–रुमाटोइड फ्याक्टर

–कम्प्लिमेन्टको स्तर

–शिर्मर परीक्षण : ‘आँसु उत्पादनको मात्रा जाँच्ने परीक्षण’

–आवश्यकता अनुसार थुक उत्पादन गर्ने ग्रन्थीको सानो तन्तु परीक्षण ‘बायोप्सी’

उपचार र व्यवस्थापन

हालसम्म स्याग्रेन्स सिन्ड्रोमलाई पूर्ण रूपमा निको पार्ने निश्चित उपचार उपलब्ध छैन । तर समयमै उपचार सुरु गरेर र नियमित चिकित्सकीय निगरानीमा रहेर लक्षण नियन्त्रण गर्न तथा जटिलता कम गर्न सकिन्छ।

उपचार बिरामीको अवस्था र रोगको गम्भीरताअनुसार फरक–फरक हुन्छ । आँखा सुख्खा भए कृत्रिम आँसु ‘आर्टिफिसियल टियर्स’ तथा आवश्यक आँखामा हाल्ने औषधि प्रयोग गरिन्छ ।

मुख सुख्खा भए पर्याप्त पानी पिउने, कृत्रिम थुक ‘सलाइभा सब्स्टिच्युट’ प्रयोग गर्ने तथा दाँत र मुखको राम्रो हेरचाह गर्न सल्लाह दिइन्छ । रोगले शरीरका अन्य अंगहरूमा असर गरेको अवस्थामा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन लगायत प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउने औषधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।

समयमै पहिचान किन आवश्यक छ ?

स्याग्रेन्स सिन्ड्रोमका सुरुवाती लक्षण सामान्य जस्तो देखिने भएकाले धेरै बिरामीमा यसको पहिचान ढिलो हुन सक्छ । लामो समयसम्म उपचार नपाउँदा आँखा, दाँत, फोक्सो, मिर्गौला तथा अन्य अंगमा गम्भीर समस्या आउन सक्छ ।

त्यसैले लामो समयदेखि आँखा वा मुख सुख्खा हुने, असामान्य थकान हुने वा स्वप्रतिरक्षी रोगसँग मिल्ने अन्य लक्षण देखिएमा सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सकसँग परामर्श लिनु आवश्यक हुन्छ ।

विश्व स्याग्रेन्स दिवसको सन्देश

‘आँखा र मुखको सुख्खापनलाई सामान्य समस्या भनेर बेवास्ता नगरौँ । समयमै रोगको पहिचान, सही उपचार र नियमित निगरानीबाट स्याग्रेन्स सिन्ड्रोम भएका व्यक्तिले पनि स्वस्थ, सक्रिय र गुणस्तरीय जीवन बिताउन सक्छन् ।’

प्रतिरक्षा प्रणाली बाथ स्याग्रेन्स सिन्ड्रोम
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
डा. प्रविण खत्री
लेखक
डा. प्रविण खत्री
बाथरोग विशेषज्ञ

डा. प्रविण खत्री काठमाडौं मेडिकल कलेजमा कार्यरत छन् ।

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