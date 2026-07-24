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देखासिकीको जोखिम : आत्म*हत्याका घटनालाई कसरी प्रस्तुत गर्ने ?

२०८३ साउन १४ गते १०:०३ २०८३ साउन १४ गते १०:०३
डा. ईश्वरी खनाल

डा. ईश्वरी खनाल कन्सल्टेन्ट मनोचिकित्सक

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पहिलो घटनाको सनसनीपूर्ण रिपोर्टिङको दोस्रो र तेस्रो घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेलेको हुनसक्छ ।

डा. ईश्वरी खनाल

डा. ईश्वरी खनाल कन्सल्टेन्ट मनोचिकित्सक

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देखासिकीको जोखिम : आत्म*हत्याका घटनालाई कसरी प्रस्तुत गर्ने ?

News Summary

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  • विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनअनुसार आत्महत्याको समाचार प्रसारण भएको तीन–चार दिनभित्रै आत्महानीको जोखिम उच्च हुने गरेको पाइएको छ।
  • सञ्चारमाध्यमले घटनाको विधि र स्थानको विस्तृत वर्णन नगरी मनोसामाजिक परामर्श तथा सहयोग सेवाबारे जानकारी दिनुपर्ने विशेषज्ञहरूको सुझाव छ।

पछिल्लो केही समययता काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा घटनाको विधि एउटै छ– आत्मदाह । यी घटनाले संसददेखि सडकसम्म बहस सिर्जना गरे भने सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक चर्चा पाए ।

फेसबुक, टिकटक, युट्युब र अनलाइन समाचार प्लेटफर्ममा यस्ता सामग्री केही मिनेटमै हजारौं मानिससम्म पुग्छन् । सूचना प्रवाह गर्नु सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी हो, तर आत्महत्या जस्तो संवेदनशील विषयमा के सूचना दिने मात्र होइन, कसरी दिने भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

मनोचिकित्सकका रूपमा हेर्दा पछिल्ला घटनाको प्रस्तुति, त्यसमा प्रयोग भएका भाषा, शीर्षक, तस्वीर र विवरणले जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूमा पार्न सक्ने प्रभावप्रति चिन्ता छ । एउटा व्यक्तिले लिएको कठोर निर्णयलाई अत्यधिक प्रचार, नाटकीय प्रस्तुति वा अनुकरण गर्न सकिने ढाँचामा प्रस्तुत गरियो भने त्यसले अर्को जोखिममा रहेको व्यक्तिको सोचलाई प्रभावित गर्न सक्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनअनुसार आत्महत्याको समाचार प्रसारण भएको ३–४ दिनभित्रै आत्महानीको जोखिम उच्च हुन्छ ।

विश्वभर देखिएको ‘देखासिकी’ को प्रभाव

सन् १७७४ मा जर्मन लेखक योहान वोल्फगाङ भोन गोथे को उपन्यास द सरोज अफ योङ वेरथर प्रकाशित भएपछि त्यससँग जोडेर आत्महत्याको नक्कल गर्ने घटनाबारे चर्चा सुरु भयो । यही घटनाबाट मनोविज्ञानमा ‘वेर्थर इफेक्ट’ भन्ने अवधारणा विकास भयो ।

पछि भएका धेरै अध्ययनहरूले पनि देखाए अनुसार आत्महत्याको समाचारलाई सनसनीपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्दा त्यसले केही व्यक्तिमा नक्कल गर्ने जोखिम बढाउन सक्छ । विशेषगरी एउटै विधि, स्थान वा परिस्थितिलाई बारम्बार प्रस्तुत गर्दा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरू प्रभावित हुन सक्छन् ।

त्यसको विपरीत, कठिन परिस्थितिबाट बाहिर आएका, सहयोग लिएर जीवनमा फर्किएका र समस्या समाधानका बाटा खोजेका व्यक्तिका कथा प्रस्तुत गर्दा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यसलाई ‘पापागेनो इफेक्ट’ भनिन्छ ।

एक घटनाले अर्को घटना निम्त्याउन सक्छ

त्रिपुरेश्वरको व्यस्त क्षेत्रमा असार २५ गते भएको एउटा घटनाले समाजलाई गम्भीर प्रश्नतर्फ धकेल्यो । मुगुका गणेश नेपालीले राहदानी विभाग अगाडि आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाए ।

राजधानीमा पठाओ चलाउँदै संघर्षपूर्ण जीवन बिताइरहेका उनी यस्तो चरम निर्णयमा पुगेपछि घटनास्थलको वातावरण नै स्तब्ध बनेको थियो ।

घटनापछि तत्काल उद्धार गरी उनलाई उपचारका लागि वीर अस्पताल पुर्‍याइयो, चिकित्सकको प्रयासका बाबजुद उनको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुन सकेन र उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो ।

एउटा नागरिक सार्वजनिक स्थानमै यस्तो पीडादायी निर्णयमा पुग्नुले उनको व्यक्तिगत पीडामात्र होइन, समाजका धेरै तहमा रहेका दबाब र निराशातर्फ पनि प्रश्न उठाएको छ ।

तर यो घटना सेलाउन नपाउँदै अर्को दिन फेरि आत्मदाहका दुई घटना सार्वजनिक भए । रौतहट र काठमाडौंको बुद्धनगरमा भएका ती घटनाले आत्मदाहका घटनाको बढ्दो क्रमप्रति थप चिन्ता बढाएको छ । दुवै घटनामा संलग्न व्यक्तिको उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो ।

पछिल्ला दुई–तीन सातायता देशका विभिन्न भागमा आत्मदाहका प्रयासका धेरै वटा घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् । तीमध्ये चार जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने अन्य घाइतेको विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ ।

एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेका यस्ता घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– एउटा व्यक्ति आफ्नै शरीर जलाउने जस्तो चरम र पीडादायी निर्णयसम्म कसरी पुग्छ ?

के यी घटना केवल व्यक्तिगत मानसिक अवस्थासँग मात्र जोडिएका छन्, वा यसभित्र सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक र राज्य व्यवस्थासँग सम्बन्धित गहिरा कारणहरू पनि छन् ?

एउटै विधिबाट भएका आत्महत्याका घटनाहरूलाई सनसनीपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्दा त्यसले जोखिममा रहेका अन्य व्यक्तिहरूमा ‘कपीक्याट’ (नक्कल) आत्महत्या गर्न प्रेरित गर्न सक्छ ।

पहिलो घटनाको सनसनीपूर्ण रिपोर्टिङको दोस्रो र तेस्रो घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेलेको हुनसक्छ । समाचारले आत्मदाहको विधि, स्थान, र पीडितको पीडालाई नाटकीय रूपमा प्रस्तुत गर्दा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूले पनि त्यसै विधि अपनाउने सम्भावना बढ्छ ।

असंवेदनशील रिपोर्टिङका हानिकारक प्रभावहरू

असंवेदनशील रिपोर्टिङले आत्महत्याको व्यवहारमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसलाई ‘वेर्थर इफेक्ट’ पनि भनिन्छ । विशेषगरी आत्महत्याको समाचारमा स्थानसनसनीपूर्ण शीर्षक प्रयोग गर्ने, मृतकको जीवनी र विधिको विस्तृत वर्णन गर्ने र प्रख्यात व्यक्तिको आत्महत्यालाई महत्व दिने गरिएमा यसले ‘कपीक्याट’ आत्महत्या गर्न प्रोत्साहित गर्छ ।

यस्तो रिपोर्टिङले आत्महत्या गर्ने सोच भएका, मानसिक समस्या भएका, र आत्महत्याबाट परिवारका सदस्य गुमाएका व्यक्तिहरूलाई विशेषगरी प्रभावित पार्छ । गलत धारणा (जस्तैः आत्महत्या एक मात्र समाधान हो ) फैलाउने र विधि स्पष्ट पार्ने रिपोर्टिङले पनि जोखिम बढाउँछ ।

संवेदनशील रिपोर्टिङ सकारात्मक प्रभाव

जिम्मेवार र संवेदनशील रिपोर्टिङले ‘पापागेनो इफेक्ट’ पैदा गर्न सक्छ, जसले आत्महत्या रोकथाममा सहयोग पुर्‍याउँछ । यसले जीवनको तनावलाई सकारात्मक रूपमा सामना गरेको, आत्महत्याको सोचलाई जितेर अघि बढेका व्यक्तिहरूको कथा प्रस्तुत गर्दछ । यस्ता समाचारले जोखिममा रहेका पाठक÷दर्शकलाई सकारात्मक ऊर्जा र समस्या समाधानको बाटो देखाउँछ ।

अष्ट्रियाको भियना शहरमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार सञ्चार माध्यम निर्देशिका पालना गर्न थालेपछि त्यो शहरको आत्महत्या ७५ प्रतिशतले घटेको थियो भने समग्र आत्महत्याको दर २० प्रतिशतले कम भएको थियो । यो सञ्चार माध्यमको जिम्मेवार प्रस्तुतिले कसरी जीवन बचाउन सक्छ भन्ने स्पष्ट प्रमाण हो ।

जिम्मेवार रिपोर्टिङ कसरी हुनसक्छ ?

१. सहयोग सेवाको जानकारी दिने

समाचारको अन्त्यमा २४ घण्टा राष्ट्रिय हेल्पलाइन १९६६ को नम्बर अनिवार्य राख्ने । आत्महत्या रोकथाम केन्द्र, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, र परामर्श सेवाको जानकारी दिनुपर्छ ।

२. गलत धारणा नबढाउने

आत्महत्यालाई समस्याको एकमात्र समाधान हो भन्ने सन्देश नदिने । बरू, उचित उपचार र परामर्शले आत्महत्या रोक्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।

३. सकारात्मक कथा प्रस्तुत गर्ने

तनाव व्यवस्थापन र आत्महत्याको सोचलाई जितेका व्यक्तिको कथा प्रस्तुत गर्ने । यसले जोखिममा रहेकालाई आशा र ऊर्जा दिन्छ ।

४. प्रख्यात व्यक्तिको रिपोर्टिङ

मृत्युको विधि होइन, जीवनयात्रा र समाजप्रतिको योगदानलाई केन्द्रित गर्ने । मृत्युको कारण पुष्टि नभएसम्म अड्कलबाजी नगर्ने ।

५. शोकाकुल परिवारको सम्मान

भर्खरै घटना भएकाको अन्तर्वार्ता लिँदा गोपनीयता र भावनालाई ध्यान दिने । उनीहरू पनि जोखिममा हुन सक्छन् भन्ने हेक्का राखेर मात्र विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

६. सञ्चारकर्मीको मानसिक स्वास्थ्य

आफैंमा पर्ने नकारात्मक असरबारे सचेत हुने । आवश्यक परेमा सहायता खोज्न हिचकिचाउनु हुँदैन ।

७. दोहोर्याउने  प्रवृत्ति नगर्ने

आत्महत्याको खबरलाई बारम्बार प्रकाशन÷प्रसारण नगर्ने । यसले जोखिम बढाउँछ ।

८. सनसनीपूर्ण भाषा नप्रयोग गर्ने

‘आत्महत्याको महामारी’ भन्नुको सट्टा ‘आत्महत्याको बढ्दो संख्या’ भन्ने । ‘सफल’ वा ‘असफल’ आत्महत्या भन्नुहुँदैन; ‘आत्महत्याबाट मृत्यु’ भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।

९. विधि र साधनको वर्णन नगर्ने

डोरी, विषको नाम, मात्रा, प्रयोग गरिएको साधन र प्रक्रियाको विवरण नदिने । कुनै नौलो विधि भए त्यसलाई केन्द्रित नगर्ने ।

१०. स्थानको विस्तृत जानकारी नदिने

आत्महत्या भएको ठाउँलाई ‘डेडली स्पट’ वा आत्महत्या क्षेत्रको रूपमा चित्रित नगर्ने ।

११. सनसनीपूर्ण शीर्षक नराख्ने

शीर्षकमा ‘आत्महत्या’ शब्दको प्रयोग न्यूनतम गर्ने र विधि÷स्थानको विवरण नराख्ने ।

१२. फोटो/भिडियो प्रयोग नगर्ने

मृतकको फोटो, सुसाइड नोट, साधनको तस्बिर, वा भिडियो क्लिप प्रकाशन÷प्रसारण नगर्ने । परिवारको सहमतिबिना फोटो प्रयोग नगर्ने ।

डिजिटल मिडियाका लागि थप सावधानी

सामाजिक सञ्जालको युगमा आत्महत्याको सामग्री हाइपरलिङ्क, भिडियो क्लिप र फोटोको रूपमा छिटो फैलिन्छ । नेपाली अनलाइन पोर्टलहरूमा अहिले पनि आत्महत्याको घटनालाई ‘ब्रेकिङ न्यूज’ बनाउने, शीर्षकमा सनसनीपूर्ण शब्द प्रयोग गर्ने र विधिको वर्णन गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।

यसले देशको बढ्दो आत्महत्या दरलाई अझ बढावा दिइरहेको छ । अनलाइन मिडियामा सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेशनका लागि राखिने शीर्षकहरूले पनि आत्महत्यासँग सम्बन्धित हानिकारक शब्दहरू प्रयोग गर्न नहुने सुझाव छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रतिक्रियाको उचित व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ ।

आत्महत्याका बारेमा गलत धारणा र त्यसको वास्तविकता

गलत धारणा : आत्महत्या गर्ने दृढ संकल्प भएकालाई बचाउन सकिँदैन

वास्तविकता : उचित उपचार र परामर्शले आत्महत्या रोक्न सकिन्छ ।

गलत धारणा : आत्महत्याको कुरा खुलेर गर्दा झन् त्यसका लागि उक्साउँछ ।

वास्तविकता : खुलेर कुरा गर्दा समस्या समाधानका वैकल्पिक उपायबारे सोच्न मद्दत पुग्छ ।

गलत धारणा : आवेगमा मात्र आत्महत्या हुन्छ ।

वास्तविकता : अधिकांश केसमा मानसिक अवस्थाका कारण आत्महत्या हुन्छ ।

गलत धारणा : न्यून आर्थिक अवस्थामा आत्महत्या बढी हुन्छ

वास्तविकता : आत्महत्या कुनै सामाजिक–आर्थिक सीमाभित्र सीमित छैन ।

आत्महत्या मानसिक स्वास्थ्य
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
डा. ईश्वरी खनाल
लेखक
डा. ईश्वरी खनाल
कन्सल्टेन्ट मनोचिकित्सक

विशेषज्ञ मनोचिकित्सक तथा सह-प्रध्यापक डा. ईश्वरी खनाल मानसिक अस्पताल लगनखेलमा कार्यरत छन् ।

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