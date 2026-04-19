+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भेरी अस्पतलामा २ वर्षदेखि बन्द सिटी स्क्यान मेसिन सञ्चालन   

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १८ गते १८:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा करिब दुई वर्षदेखि बन्द रहेको सिटी स्क्यान मेशिन मर्मतपश्चात् आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।
  • मेसिन सञ्चालनमा आएसँगै बिरामीको रोगको पहिचान, उपचारमा सहजता र आर्थिक भार कम हुने मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. नवीन दर्नालले बताउनुभयो ।
  • अस्पतालमा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क प्रसूति सेवा र शल्यक्रिया सुविधाका कारण सेवा लिनेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

१८ साउन, नेपालगञ्ज । भेरी अस्पताल, नेपालगञ्जमा करिब दुई वर्षदेखि बन्द रहेको सिटी स्क्यान मेशिन आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. नवीन दर्नालले मेसिन सञ्चालनमा आएपछि सम्पूर्ण सेवाग्राहीले विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसअनुसार सिटी स्क्यान सेवा सहज रुपमा अस्पतालबाट प्राप्त गर्न थालेका जानकारी दिए ।

उनले मेसिन सञ्चालन गर्न करिब एक महिनाको समयावधि लागेको जानकारी दिँदै अब भारतलगायत अन्यत्र क्षेत्रमा बिरामी जाने बाध्यता हट्ने बताए ।

उनले भने, ‘समयमा बिरामीको रोगको पहिचान हुने, उपचारमा सहजता आउने र बिरामीको आर्थिक भारसमेत कम हुने हाम्रो विश्वास छ ।’

डा. दर्नालले दुई वर्षदेखि सिटी स्क्यान मेसिनको टियुब बिग्रेको र त्यसलाई खरिद गर्न समय लागेको बताए ।

उनका अनुसार मेसिन सञ्चालनमा आएपछि आज पहिलो दिन पाँच जनाले सेवा लिएका छन् । अस्पतालले पछिल्ला दिनमा सेवा विस्तार, सेवा व्यवस्थापनमा सुधार, आधुनिक उपकरण सञ्चालन, विशेषज्ञ सेवाको सुदृढीकरण, बिरामीमैत्री वातावरण निर्माण तथा सेवाको गुणस्तर र अभिवृद्धिका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा प्रसूति सेवा लिनेको सङ्ख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ ।

अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा छ हजार ५९७ जनालाई सुत्केरी सेवा प्रदान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पाँच हजार ६०८ जनाले प्रसूति सेवा लिएका थिए । अस्पतालमा चार हजार १४५ जनाले सामान्य प्रसूति सेवा, भ्याकुम/फोर्सेपमार्फत २०५ जनाले र शल्यक्रियामार्फत दुई हजार २४७ जनाले प्रसूति सेवा लिएका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ड डा. दर्नालले जानकारी दिए ।

सरकारको सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमअन्तर्गत प्रसूति सेवा र शल्यक्रिया निःशुल्क भएका कारण सेवा लिनेको सङ्ख्या बढेको अस्पतालले जनाएको छ । त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ । अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिने सेवाग्राहीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

भेरी अस्पतला सिटी स्क्यान मेसिन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अखाद्य वस्तु तथा मापदण्डविपरीत कारोबार गर्ने चार व्यवसायलाई २० हजार जरिवाना

अखाद्य वस्तु तथा मापदण्डविपरीत कारोबार गर्ने चार व्यवसायलाई २० हजार जरिवाना
सात राजनीतिक दलले गरे ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा गर्ने निर्णय  

सात राजनीतिक दलले गरे ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा गर्ने निर्णय  
नेपाल भारत-चीनसँग ‘इन्गेज’नभई अघि बढ्न सक्दैन,सरकारले ग्याप गर्दैछ : प्रदीप ज्ञवाली

नेपाल भारत-चीनसँग ‘इन्गेज’नभई अघि बढ्न सक्दैन,सरकारले ग्याप गर्दैछ : प्रदीप ज्ञवाली
सुनकोशी नदीमा बेपत्ता तीनै जनाको पहिचान खुल्यो, गोताखोरको सहयोगले खोजी तीव्र

सुनकोशी नदीमा बेपत्ता तीनै जनाको पहिचान खुल्यो, गोताखोरको सहयोगले खोजी तीव्र
आर्थिक अनियमिताको विषय लेखा समितिले हेर्न मिल्छ, हेर्नुपर्छ : सांसद ठगुन्ना

आर्थिक अनियमिताको विषय लेखा समितिले हेर्न मिल्छ, हेर्नुपर्छ : सांसद ठगुन्ना
रास्वपा सांसद आचार्यको चिन्ता– समितिका उजुरी वर्षौं टुंगो नपुग्ने अवस्था बन्यो

रास्वपा सांसद आचार्यको चिन्ता– समितिका उजुरी वर्षौं टुंगो नपुग्ने अवस्था बन्यो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’
नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’
स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्
कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो
संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित