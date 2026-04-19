प्रचण्डको स्वीकारोक्ति– सरकार बनाउने र गिराउनेमै केन्द्रित हुनु गल्ती भयो

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- नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा केन्द्रित हुनु आफ्नो पार्टीको ठूलो गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्।
- प्रचण्डले मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने प्रवृत्तिले जनता र श्रमिक वर्गसँगको सम्बन्ध कमजोर भएको भन्दै कम्युनिस्ट आदर्शबाट विचलित भएको बताए ।
- नेताहरूको विलासी जीवनशैलीका कारण जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई पत्याउन छाडेको यथार्थ पनि उनले कार्यक्रममा उल्लेख गरे ।
१८ साउन, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरू सरकार बनाउने र गिराउने विषयमै केन्द्रित हुनु सबैभन्दा ठूलो गल्ती हुन पुगेको स्वीकार गरेका छन् ।
सोमबार २४ औं बोत्ले स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो स्वीकार गरेका हुन् ।
‘हामी प्रधानमन्त्री बनाउने, प्रधानमन्त्री फाल्ने, सरकार बनाउने, सरकार गिराउने, त्यसैमा सफलता देख्ने र त्यो नै यति भएपछि हुन्छ भन्याजस्तो गरी चल्यौं गल्ती त्यही नै भयो,’ प्रचण्डले भने, ‘हामी त त्यसरी सरकार बनाउने गिराउने कुरालाई सफलता र असफलताको रुपमा लियौं । हाम्रो वर्गसँग, मजदुर किसानसँग उत्पीडित समुदायसँगको सम्बन्ध विस्तारै कमजोर भयो । जीवन्त भएन ।’
केन्द्रमा आफूहरू यही कुरामा केन्द्रित हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिनु स्वभाविक भएको उनको भनाइ थियो ।
‘मन्त्री बन्ने र प्रधानमन्त्री बन्नेतिरै केन्द्रित भएको देखेपछि प्रदेशका नेताहरू पनि मन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्नेमै केन्द्रित हुनु स्वभाविक नै भयो । हामी कम्युनिस्ट आदर्शबाट कहिँ न कहिँ विचलित भयौं । गल्ती त्यही नै भयो भन्ने मलाई लागेको छ,’ प्रचण्डले भने ।
नेताहरूको जीवनशैली देखेरै जनताले कम्युनिस्ट भनेर पत्याउन छाडेको उनको भनाइ थियो ।
‘नेताहरू सदरमुकाम र राजधानीमा बस्ने र उनीहरूको जीवनशैली हेर्दै जाँदा यी कम्युनिस्ट जस्ता छैनन् भन्ने कुरा विस्तारै महसुस गर्दै जाने स्थिति बन्यो,’ प्रचण्डले अघि भने, ‘हामी भने किताबमा लेखिएकै छ, दस्तावेजमा लेखिएकै छ भनेर सरकार बनाउने कुरामा लाग्यो ।’
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