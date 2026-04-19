+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सप्तरीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको महदेवा गाउँपालिका–१ चिमटीमा मोटरसाइक दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

0Comments
Shares
रासस रासस
२०८३ साउन १९ गते १५:२९

१९ साउन, जनकपुरधाम । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको महदेवा गाउँपालिका–१ चिमटीमा मोटरसाइक दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

पकरीबाट गएराति बथनाहातर्फ जाँदै गरेको स ०१–००६ प २४९६ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई कल्भर्टमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालक स्थानीय ३५ वर्षीय सन्तोष राम र पछाडि सवार ४५ वर्षीय शङ्कर रामको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।

सप्तरी प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हेमराज घिमिरेका अनुसार दुर्घटनामा गम्भीर घाइते दुवै जनालाई उपचारको लागि राजविराजस्थित छिन्नमस्ता अस्पतालमा ल्याएकामा सन्तोषलाई तत्काल चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।

घाइते शङ्करलाई थप उपचारको लागि विराटनगरस्थित गोल्डेन अस्पताल लगेको र उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको डीएसपी घिमिरेले बताए ।

मोटरसाइकल दुर्घटना
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ललितपुरको टीकाभैरवमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु, एकजना घाइते

ललितपुरको टीकाभैरवमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु, एकजना घाइते
रुकुम पश्चिमको घेत्मामा मोटरसाइकल दुर्घटना

रुकुम पश्चिमको घेत्मामा मोटरसाइकल दुर्घटना
बारा र धनुषामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु

बारा र धनुषामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु
मोरङ र नवलपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु

मोरङ र नवलपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु
झापामा कारले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिंदा २ जनाको मृत्यु

झापामा कारले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिंदा २ जनाको मृत्यु
सडकबाट नहरमा खस्यो मोटरसाइकल, एकजनाको मृत्यु

सडकबाट नहरमा खस्यो मोटरसाइकल, एकजनाको मृत्यु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन
किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  

किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  
कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो

कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो
‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’
नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’
स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्
कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

11 Stories
सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित