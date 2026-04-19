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धुम्बराहीमा राप्रपा कार्यसम्पादन समिति बैठक जारी, प्रदेश सरकारबारे निर्णय लिने

प्रदेशका सरकारबारे राप्रपाले यही बैठकबाटै आफ्नो धारणा दिने भनेकाले आजको बैठकलाई चासोपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २० गते १४:२३

२० साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)को केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक अहिले जारी छ । राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बराहीमा दिउँसो साढे १२ बजेबाट बैठक बसिरहेको प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जनाएका छन् ।

उनका अनुसार बैठकमा पार्टीको महाधिवेशनको तयारीका विविध विषय, प्रदेश सरकारलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारहरूमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन भत्किएपछि बागमती र गण्डकी प्रदेशमा राप्रपा निर्णायक बनेको छ । ती प्रदेशका सरकारबारे राप्रपाले यही बैठकबाटै आफ्नो धारणा दिने भनेकाले आजको बैठकलाई चासोपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

तस्वीर सौजन्य : मोहन श्रेष्ठको फेसबुकबाट

कार्यसम्पादन समिति बैठक प्रदेश सरकार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
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