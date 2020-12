दिल्लीसभामा ‘आप’का सांसद्ले च्याते कृषि विधेयक

२ पुस, काठमाडौ । बिहीबार भारतको दिल्लीसभामा आम आदमी पार्टी (आप)का सांसद् महेन्द्र गोयलले केन्द्र सरकारले ल्याउन लागेको कृषि विधेयकको प्रति च्यातेका छन् । अहिले भारतमा जारी रहेको किसान आन्दोलनको विषयमा छलफलका लागि बसेको दिल्लीसभाको बैठकमा उनले उक्त विधेयक च्यातेका हुन् ।

Delhi: AAP MLA Mahendra Goyal tears copy of Centre’s Farm Laws during a special Delhi assembly session called to discuss farmers’ agitation.

“I refuse to accept these black laws which are against farmers,’ he said while tearing the copy. pic.twitter.com/o4OQqvH5zS

— ANI (@ANI) December 17, 2020