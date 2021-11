बाबु धर्मेन्द्रलाई हिमाञ्चल घुमाउँदै सनी

५ मंसिर, काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सनी देवलले आफ्ना पिता वरिष्ठ अभिनेता धर्मेन्द्रलाई हिमाञ्चल प्रदेश घुमाउन लिएर गएका छन् ।

धमेन्द्रले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा हिमाञ्चल भ्रमणको एक भिडियो शेयर गर्दै आफूलाई हिमाञ्चलका पहाडहरुले धेरै आकर्षित गरेको र त्यसका लागि छोरा सनीलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् । भिडियोमा धमेन्द्र र सनी खुबै रमाएको देख्न सकिन्छ ।

धमेन्द्रले हिमाञ्चलको एक सुन्दर पहाडको बीचमा खिचेको भिडियो शेयर गर्दै भनेका छन्, ‘धन्यवाद सनी, यस सुन्दर ठाउँमा सुन्दर भ्रमणमा ल्याएकोमा ।’

उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘मेरो प्यारो छोरा, मलाई यो सुन्दर हिमाञ्चलको भ्रमणमा लिएर आयौं । एक सुन्दर होलिडे ।’

My darling son , took me for a loving trip to our beautiful Himachal🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀A lovely holiday 🙏 pic.twitter.com/VsK7sKe3rz

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) November 21, 2021