कुनै परिवारमा छोरा मात्रै र कुनैमा छोरी मात्रै किन जन्मिन्छन् ?

हार्वर्ड विश्वविद्यालयको अध्ययनले देखाएको छ कि तीन वा बढी बच्चा भएका परिवारमा सबै छोरा वा सबै छोरी हुने सम्भावना बढी हुन्छ।

३० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी उमेरमा पहिलो बच्चा जन्माउने महिलामा एउटै लिंगका बच्चा हुने सम्भावना बढी । केही परिवारमा लगातार छोरा वा छोरी मात्र जन्मिनु कौतुहलको विषय बन्दै आएको छ । सामान्य धारणा अनुसार यो केवल संयोग हो । तर यो एक संयोग मात्रै नभएको अध्ययनले देखाएको छ । यसमा जैविक, अनुवांशिक र वातावरणीय कारकहरूले प्रभाव पार्ने हालैको एक अध्ययनले देखाएको छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयको टिमले गरेको अनुसन्धानमा यो रहस्यमय ढाँचालाई गहिराइमा अध्ययन गरेको छ र केही रोचक तथ्यहरू बाहिर ल्याएको छ । हार्वर्डको अनुसन्धान : तथ्य र तथ्यांक हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले सन् १९५७ देखि २०१५ सम्म अमेरिकामा जन्मिएका ५८,००० भन्दा बढी महिला नर्सहरूको जन्म अभिलेखहरूको विश्लेषण गरे । यो अध्ययन साइन्स एडभान्सेस जर्नलमा प्रकाशित भएको छ । यसले बच्चाहरूको लिंग अनुपातमा केही नयाँ ढाँचाहरू उजागर गरेको छ । दुई बच्चा हुँदा मिश्रित लिंगको ढाँचा दुई बच्चा भएका परिवारहरूमा सामान्यतया एक छोरा र एक छोरी हुने सम्भावना सबैभन्दा बढी देखियो । यो तथ्यले सामान्य जैविक सम्भावनालाई पुष्टि गर्छ, जहाँ प्रत्येक बच्चाको लिंग ५०/५० को अनुपातमा निर्धारण हुने अपेक्षा गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा, लिंग निर्धारण प्रक्रिया अपेक्षाकृत स्वतन्त्र र संयोगमा आधारित देखिन्छ । तीन वा बढी बच्चामा लिंगको एकरूपता जब परिवारमा तीन वा त्यसभन्दा बढी बच्चाहरू हुन्छन्, तब लिंगको ढाँचा परिवर्तन हुन्छ । अनुसन्धानले देखाएअनुसार यस्ता परिवारहरूमा या त सबै छोरा वा सबै छोरी हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यो तथ्यको उदाहरण: यदि परिवारमा पहिले नै तीन छोरा छन् भने, चौथो बच्चा पनि छोरा हुने सम्भावना ५२ प्रतिशत हुन्छ । यदि परिवारमा पहिले नै तीन छोरी छन् भने, चौथो बच्चा पनि छोरी हुने सम्भावना ५५ प्रतिशत हुन्छ । यो तथ्यांकले सामान्य ५०/५० को सम्भावनाभन्दा केही भिन्नता देखाउँछ, जसले यो संकेत गर्छ कि, लिंग निर्धारणमा जैविक वा अन्य कारकहरूले प्रभाव पारिरहेका छन् । उमेरको भूमिका अनुसन्धानअनुसार आमाको उमेरले बच्चाको लिंगमा प्रभाव पार्छ । विशेषगरी, ३० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी उमेरमा पहिलो बच्चा जन्माउने महिलाहरूमा सबै बच्चाहरू एउटै लिंगका हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यो सम्भावना ३० वर्षभन्दा कम उमेरमा बच्चा जन्माउने महिलाहरूको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा उच्च छ । यसले उमेरसँग सम्बन्धित हार्मोनल वा जैविक परिवर्तनहरूले लिंग निर्धारणमा प्रभाव पार्न सक्ने कुरालाई संकेत गर्छ । छोरी जन्मिने सम्भावना बढी अनुसन्धानका वरिष्ठ लेखक जर्जले वाशिंगटनले बताएअनुसार, यदि परिवारमा पहिले नै दुई वा तीन छोरी छन् र छोरा जन्माउने प्रयास गरिएको छ भने, अर्को बच्चा पनि छोरी नै हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यो प्रवृत्ति विशेष गरी ठूलो संख्यामा बच्चा भएका परिवारहरूमा देखिन्छ । किन हुन्छ यस्तो ? लिंग निर्धारण फ्रक्रियालाई सामान्यतया त्रोमोजोमहरूले नियन्त्रण गर्छ । मानव शरीरमा लिंग निर्धारण फुरुषको शुक्रकीटको एक्स वा वाई त्रोमोजोम र महिलाको एक्स क्रोमोजोमको संयोजनले हुन्छ । एक्स–एक्स संयोजनले छोरी जन्मिन्छ । एक्स–वाई संयोजनले छोरा जन्मिन्छ । सामान्यतया, यो प्रक्रिया ५०/५० को सम्भावनामा आधारित हुन्छ । तर हार्वर्डको अनुसन्धानले यो देखाउँछ कि, यो प्रक्रिया पूर्णरूपमा स्वतन्त्र नहुन सक्छ । यहाँ केही सम्भावित वैज्ञानिक कारणहरू छन् । शुक्रकीटको जैविक प्रभाव फुरुषको शुक्रकीटमा एक्स र वाई त्रोमोजोम बोकेका शुक्राणुहरूको गतिशीलता, बाँच्ने क्षमता वा निषेचन क्षमता विभिन्न जैविक कारकहरूले प्रभावित हुन सक्ने केही अनुसन्धानले देखाएका छन् । उदाहरणका लागि, पुरुष र महिलाको हार्मोनल स्तरले शुक्रकीटको चयनमा प्रभाव पार्न सक्छ । यदि कुनै विशेष हार्मोनको स्तरले एक्स–क्रोमोजोम बोकेका शुत्राणुहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ भने, छोरी जन्मिने सम्भावना बढ्छ । केही परिवारमा वंशाणुगत प्रवृत्तिहरूले लिंग अनुपातलाई प्रभावित गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, यदि कुनै फरिवारमा वाई क्रोमोजोम बोकेका शुत्राणुहरूको उत्पादन वा प्रभावकारिता उच्च छ भने, छोरा जन्मिने सम्झावना बढ्छ । यस्तै, एक्स–क्रोमोजोम बोकेका शुत्राणुहरूको प्रभुत्वले छोरी जन्मिने सम्भावना बढाउँछ । यी वंशाणुगत कारकहरू पुस्तौंपुस्ता सर्न सक्छन् । महिलाको उमेरसँगै उनको हार्मोनल प्रोफाइलमा परिवर्तन हुन्छ, जसले लिंग निर्धारणमा प्रभाव पार्न सक्छ। विशेषगरी, ३० वर्षभन्दा माथिका महिलाहरूमा एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन जस्ता हार्मोनहरूको स्तरमा परिवर्तनले शुक्राणुको चयन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्छ । साथै, पुरुषहरूमा ऊमेरसँगै शुक्राणुको गुणस्तर र एक्स/वाई त्रोमोजोम अनुपातमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ । वातावरणीय कारकहरू, जस्तै तनाव, खानपान र रासायनिक प्रदूषणले पनि लिंग अनुपातलाई प्रभावित गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि उच्च तनावले महिलाको प्रजनन् प्रणालीमा परिवर्तन ल्याऊन सक्छ, जसले एक्स–क्रोमोजोम बोकेका शुत्राणुहरूलाई प्राथमिकता दिन सक्छ । थप रोचक तथ्यहरू सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभाव केही समाजमा छोरा वा छोरीको अपेक्षा र सामाजिक दबाबले पनि परिवारको बच्चा जन्माउने निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, यदि कुनै परिवारमा पहिले नै तीन छोरी छन् र समाजले छोरालाई प्राथमिकता दिन्छ भने, त्यस्ता परिवारहरूले थप बच्चा जन्माउने प्रयास गर्न सक्छन्, जसले लिंग अनुपातको ढाँचालाई प्रभावित गर्न सक्छ । चिकित्सा हस्तक्षेप आधुनिक प्रजनन प्रविधिहरू, जस्तै इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन र प्रि–इम्प्लान्टेसन जेनेटिक डायग्नोसिसले परिवारहरूलाई बच्चाको लिंग छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । यस्ता प्रविधिहरूले केही परिवारहरूमा एकै लिंगका बच्चाहरूको ढाँचालाई थप बलियो बनाउन सक्छ ।

