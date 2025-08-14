+
English edition
यात्रामा जानुअघि कसैलाई गाडी देख्नेबित्तिकै बान्ता आउँछ, किन ?

२०८२ भदौ ५ गते १०:२९
प्रा.डा. विद्या सागर प्रसाद

इन्टरनल मेडिसिन

प्रा.डा. विद्या सागर प्रसाद

प्रा.डा. विद्या सागर प्रसाद इन्टरनल मेडिसिन

यात्रामा जानुअघि कसैलाई गाडी देख्नेबित्तिकै बान्ता आउँछ, किन ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मोसन सिकनेस मस्तिष्कमा संवेदनाहरूको असन्तुलनका कारण हुन्छ, जसले यात्रा गर्दा वाकवाकी गराउँछ।
  • यस समस्याबाट बच्न कारको अगाडिको सिट वा बसको बीचको सिटमा बस्न र खाली पेटमा यात्रा नगर्न सिफारिश गरिएको छ।
  • मोसन सिकनेस केवल बालबालिकालाई मात्र नभई सबै उमेरका मानिसलाई हुन सक्छ र यो शारीरिक प्रतिक्रिया हो।

यात्राको नाम सुन्दा कतिपय व्यक्तिको अनुहारमा खुसीको सट्टा चिन्ता छाउँछ । यो किनभने उनीहरूलाई कार वा बसमा चढ्दा वाकवाकी हुन्छ । यो समस्यालाई ‘मोसन सिकनेस’ भनिन्छ ।

मोसन सिकनेसको मुख्य कारण मस्तिष्कमा संवेदनाहरूको असन्तुलन हो । जब हामी कुनै चलिरहेको सवारी साधनमा हुन्छौं, हाम्रा आँखाहरूले स्थिर दृश्य देख्छन्, तर हाम्रा कान र शरीरका अन्य संवेदनाहरूले गति महसुस गर्छन् ।  यो असन्तुलनले मस्तिष्कमा भ्रम पैदा गर्छ, जसले गर्दा मोसन सिकनेस हुन्छ । साना बच्चाहरूमा प्राय: मोसन सिकनेसको जोखिम देखिन्छ, किनभने उनीहरूको मस्तिष्क र स्नायु प्रणाली विकासको क्रममा हुन्छ ।

बच्चाहरूसँगै महिलाहरूमा हार्मोनल परिवर्तनका कारण मोसन सिकनेस हुने सम्भावना बढी हुन्छ, विशेष गरी गर्भावस्थाको समयमा । यसबाहेक, माइग्रेनजस्ता रोगबाट पीडित व्यक्तिहरूमा पनि मोसन सिकनेसको जोखिम बढी हुन्छ । वृद्ध व्यक्तिहरू पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छन् ।

मोसन सिकनेस कुनै गम्भीर रोग होइन, तर यसले यात्राको अनुभवलाई बिगार्न सक्छ । मोसन सिकनेस एक सामान्य तर दु:ख दिने अवस्था हो, जसलाई सही जानकारी र सावधानीहरूको माध्यमबाट धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ ।

यो समस्याबाट बच्न यात्रा गर्दा यी उपाय अपनाउन सकिन्छ

१.सही ठाउँमा बस्ने

कार वा बसमा बस्दा आफ्नो सिट सावधानीपूर्वक छान्ने । सबैभन्दा राम्रो ठाउँ त्यो हो जहाँ कम्ती गति महसुस हुन्छ । कारमा अगाडिको सिट र बसमा बीचको सिटलाई सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ ।  साथै, झ्यालको छेउमा बस्दा पनि मोसन सिकनेसका लक्षणहरू कम गर्न मद्दत गर्छ ।

२.खाली पेटमा यात्रा नगर्ने

यात्रा गर्नुअघि हल्का खाना खानुपर्छ । खाली पेटमा यात्रा गर्दा मोसन सिकनेसका लक्षणहरू झन् बढ्न सक्छन् ।  यद्यपि, धेरै खानबाट पनि बच्नुपर्छ , किनकि यसले पनि वाकवाकी गराउन सक्छ । साईड वा पछाडितिर फर्केर भन्दा सकेसम्म अगाडि फर्केर बस्नुपर्छ।

३.अदुवाको सेवन गर्ने

अदुवा मोसन सिकनेसका लक्षणहरू कम गर्नमा धेरै प्रभावकारी हुन्छ । यात्रा गर्नुअघि अदुवाको चिया पिउने वा अदुवाको सानो टुक्रा चपाउने । साथै आफूसँग अदुवाको टुक्रा पनि राख्न सकिन्छ ।

४.शान्त रहने र गहिरो सास फेर्ने

यात्रामा शान्त रहनु र गहिरो सास फेर्नाले मोसन सिकनेसका लक्षणहरू कम गर्न मद्दत गर्छ ।  साथै, आफ्नो मनपर्ने संगीत सुन्न सकिन्छ वा कुनै शान्त ठाउँमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिन्छ ।

५.मोबाइल नचलाउने

यात्राको समयमा किताब पढ्ने वा मोबाइलमा गेम खेल्ने कार्यबाट बच्नुपर्छ, किनभने यसले दिमागलाई थप भ्रमित गर्न सक्छ । बरू संगीत सुन्ने वा हल्का कुराकानी गर्न सकिन्छ ।

मोसन सिकनेसबारे ५ वटा गलत धारणा

मिथक १ : मोसन सिकनेस केवल बालबालिकालाई हुन्छ ।

सत्य : यो समस्या बालबालिकामा बढी हुने भए पनि यो पूर्णरूपमा सत्य होइन कि यो केवल बालबालिकालाई मात्र हुन्छ । मोसन
सिकनेसको समस्याले हरेक उमेरका मानिसलाई प्रभावित गर्न सक्छ । विशेष गरी यदि उनीहरूको सन्तुलन प्रणाली आन्तरिक कान, आँखा र दिमागको तालमेलमा संवेदनशीलता धेरै छ भने यो समस्या हुन्छ ।

मिथक २ : यो केवल मनको भ्रम हो ।

सत्य : मोसन सिकनेस कुनै भ्रम होइन, बरु यो दिमाग र सन्तुलन प्रणालीबीच सिग्नलको मेल नखाँदा हुन्छ ।  यद्यपि तनाव र डरले यसलाई बढाउन सक्छ, तर यो पूर्ण रूपमा शारीरिक प्रतिक्रिया हो ।

मिथक ३ : पछाडिको सिटमा बस्दा मात्र मोसन सिकनेस हुन्छ ।

सत्य : सिटको स्थितिले असर गर्न सक्छ, तर यो एकमात्र कारण होइन । अगाडिको सिटमा बस्नेहरूलाई पनि मोसन सिकनेस हुन सक्छ, विशेष गरी यदि गाडीमा धेरै झट्का हुन्छ वा बाटो धेरै घुमाउरो छ भने ।

मिथक ४ : मोसन सिकनेस केवल बस यात्रामा हुन्छ ।

सत्य : मोसन सिकनेसको समस्या हवाईजहाज र रेलमा पनि हुन सक्छ । जब आँखा र आन्तरिक कानले प्राप्त गर्ने संकेतहरू मेल खाँदैनन्, तब यो समस्या हुन सक्छ ।

मिथक ५ : एकपटक मोसन सिकनेस भयो भने सधैँ हुन्छ ।

सत्य : यो होइन कि, एकपटक मोसन सिकनेसको समस्या भयो भने सधैँ रहन्छ । धेरैजसो मानिसहरू उमेरसँगै यो समस्याबाट मुक्त हुन्छन्, जबकि कसैमा यो कम वा धेरै हुन सक्छ । सही बानी र सावधानी अपनाएर यसको प्रभावलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।

प्रा.डा. विद्या सागर प्रसाद
लेखक
प्रा.डा. विद्या सागर प्रसाद
इन्टरनल मेडिसिन

प्रा.डा. प्रसाद मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हेटौंडा अस्पतालमा कार्यरत छन्। इन्टरनल मेडिसिनमा एमडी गरेका उनको नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर ११३७५ रहेको छ।

लेखकको सबै आर्टिकल
