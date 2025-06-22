+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘कहिल्यै पनि म अभिनेत्री बन्न चाहिनँ, म पढ्न चाहन्थें’

आफ्नो खुट्टामा उभिन कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा सुप्रियाले बुझिन् । र, लगत्तै आफूभन्दा तल्लो कक्षाकालाई पढाउन पनि थालिन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ७ गते ६:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुप्रिया पाठकले अभिनयमा रुचि नहुँदा पनि आमाले उनलाई गुजराती नाटक 'मेना गुर्जरी' मा अभिनय गराउनुभयो र त्यसपछि अभिनयलाई पेशा बनाइन्।
  • सुप्रियाले सन् १९८१ मा फिल्म 'कलयुग' बाट फिल्मी यात्रा सुरु गरिन् र १९८३ को 'बाजार' ले उनलाई पहिचान दिलायो।
  • २००२ मा स्टार प्लसको टेलिभिजन शो 'खिचडी' मा 'हंसा पारेख' को भूमिका निभाएर सुप्रियाले घरघरमा लोकप्रियता हासिल गरिन्।

‘कहिल्यै पनि म अभिनेत्री बन्न चाहिनँ । म त नृत्यमा एमए र पीएचडी गर्न चाहन्थें । पढ्न चाहन्थें ।’

यी शब्दहरू थिएटर, टेलिभिजन सिरियल र फिल्ममा हरेक प्रकारका भूमिका निभाइसकेकी सुप्रिया पाठकका हुन् ।

उनले टिभी सिरियल ‘खिचडी’ मा ‘हंसा पारेख’ को भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । यो भूमिकाले उनलाई लोकप्रियता दिलाउनुका साथै भारतीय घरहरूमा एक महत्त्वपूर्ण सदस्य पनि बनाइदिएको थियो ।

७ जनवरी १९६१ मा मुम्बईमा जन्मिएकी थिइन् सुप्रिया । दादर इलाकामा आफ्ना आमाबुबा र दिदी रत्ना पाठकसँगै बस्थिन् । त्यहीँबाट आफ्नो पढाइ पनि पूरा गरिन् ।

सुप्रियाकी आमा दीना पाठक आफैँ प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री थिइन् । यद्यपि सुप्रियाले आफूलाई आमाको आवश्यकता भएको बेला आमाको अभाव धेरै पटक महसुस गरेको बताउँछिन् ।

सुप्रियाको बाल्यकाल धेरैजसो मामा-माइजूका साथ बित्यो । उनको बुबा बलदेव पाठकको मुम्बईको कोलाबामा एउटा पसल थियो । उनी भारतीय सिनेमाको इतिहासमा सबैभन्दा सफल अभिनेता मानिने राजेश खन्नाका लागि लुगाहरू बनाउथे ।

आमा सधैं कामले बाहिर गइरहनु पर्थ्यो । त्यसो हुनाले आफ्नी आमा दीना पाठकलाई लिएर सुप्रियाको अनुभव अलि फरक रह्यो।

उनको बाल्यकाल मामा घरमै बित्यो । २/३ वर्षकी हुँदादेखि नै मामा घर लगिएको थियो । उनलाई आमाभन्दा माइजूप्रति धेरै माया बस्यो । ‘मैले जे-जति संस्कार संस्कृति सिकें, माइजूबाट नै सिकेँ । मलाई मेरो घर त आइतबारको दिन मात्र याद आउँथ्यो’ सुप्रिया भन्छिन् ।

आमाले आफूलाई जीवनमा दुई महत्त्वपूर्ण कुरा दिएको सुप्रिया सुनाउँछिन् ।

‘आमाले मलाई जीवनमा दुई महत्त्वपूर्ण कुरा दिनुभयो । हामी स्कूलमा हुँदा उहाँले खाजा खर्च दिनुहुन्थ्यो’ सुप्रिया भन्छिन्, ‘जति-जति ठूली हुँदै गएँ, त्यो कम लाग्न थाल्यो ।’

एक दिन उनले हिम्मत गरेर आमालाई खाजा खर्च बढाइदिन आग्रह गरिन् । यदि धेरै पैसा चाहिन्छ भने आफैं कमाउन आमाले सुझाव दिनुभयो।

कसरी कमाउने ? सुप्रियाले सोधिन् । ‘पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ भनेर आफैं सोच्नुपर्छ’ आमाले जवाफ दिइन् ।

त्यसपछि आफ्नो खुट्टामा उभिन कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा सुप्रियाले बुझिन् । र, लगत्तै आफूभन्दा तल्लो कक्षाकालाई पढाउन पनि थालिन् ।

‘दोस्रो कुरा जुन आमाले दिनुभयो र जसको लागि म हरपल धन्यवाद दिन्छु’ सुप्रिया भन्छिन्, ‘त्यो हो पढ्न सिकाउनुभयो ।’

उनलाई आमाले जन्मदिनमा किताबहरू मात्र ल्याइदिन्थिन् । त्यो देखेर उनि निकै रिसाउँथिन् । उनका साथीहरूलाई जन्मदिनमा बुबाआमाले अन्य विभिन्न उपहार दिन्थे । आफ्नो भने किताब मात्रै । ‘तर आज ती किताबहरू नै मेरा लागि सबैभन्दा बहुमूल्य छन्’ उनले भनिन् ।

करियरको सुरुआत

सुप्रियाले आफ्नो करियरको सुरुवात एउटा गुजराती नाटक मेना गुर्जरीबाट गरेकी थिइन् । त्यो ब्रेक दिने उनकी आफ्नै आमा थिइन् । सुरुका दिनमा सुप्रियालाई नाटक/अभिनयमा कुनै रुचि थिएन ।

अहिले पनि उनी आफू कहिल्यै अभिनेत्री बन्न नचाहेको बताउँछिन् ।

‘म त नृत्यमा एमए र पीएचडी गर्न चाहन्थें । पढ्न चाहन्थें’ सुप्रिया त्यो समयको रुचि स्मरण गर्छिन्, ‘मेरी आमाले एउटा गुजराती नाटक गर्नुभएको थियो, ‘मेना गुर्जरी ‘। अरूले पनि आफ्नी छोरीलाई नाटकमा राख्न उक्साइरहेका थिए । त्यस्तैमा आमाले मलाई रोज्नुभयो । तर मलाई कुनै पनि रुचि थिएन ।’

उनी सानी हुँदा मन्दिर खुबै जान्थिन् । कसैले घरमा भेटेनन् भने पनि मन्दिरमा भेटिन्छिन् भन्ने भाष्य बनेको थियो । उनलाई मन्दिरमा जति खुसी अन्त कतै मिल्दैन थियो । तर त्यो नाटक गर्दा त्यस्तै मलाई खुसी मिल्यो ।

उक्त खुसीले गर्दा उनले बिस्तारै अभिनयलाई आफ्नो पेसा बनाइन् । बुबाको मृत्युपछि उनी केही समयका लागि अभिनयबाट टाढा भएकी थिइन् ।

सन् १९८१ मा आएको श्याम बेनेगलको फिल्म ‘कलयुग’बाट फिल्मको यात्रा थालेकी थिइन् । त्यसमा उनले सुभद्राको भूमिका निभाएकी छिन् ।

‘कलयुग’बाट फिल्मी यात्रा सुरु गरेता पनि १९८३ मा आएको ‘बाजार’ उनका लागि एउटा ठूलो मोड साबित भयो । यसले उनलाई पहिचान दिलाउन ठूलो भूमिका खेलेको थियो ।

‘खिचडी’ र ‘बाजार’ ले दिलायो पहिचान

सुप्रियाले आफ्नो करियरमा राम्रै पात्रहरू निभाउने अवसर पाइन् ।

तर २००२ मा आएको स्टार प्लसको लोकप्रिय कमेडी शो खिचडीले उनलाई घरघरमा चिनायो । यो शोमा उनले ‘हंसा पारेख’ को भूमिका निभाएकी थिइन् । जो एक निर्दोष बुहारी हुन् ।

खिचडीका पात्रहरूको फरक पहिचानमा सुप्रिया भन्छिन्, ‘त्यतिबेला धेरैजसो टेलिभिजन शोमा श्रीमान्-श्रीमतीबीच झगडा देखाइन्थ्यो । खिचडीमा पनि एउटा एपिसोडमा यस्तै देखाइएको थियो ।’ तर उनले पटकथामा परिवर्तन गर्न अनुरोध गरिन् । त्यो अनुसार उनको पात्र जन्मिएको सुप्रियाले सुनाइन् ।

सप्ताहान्त
विष्णु माझीको तीज गीत ‘म त नराउरी’ : सामाजिक यथार्थको चित्रण

विष्णु माझीको तीज गीत ‘म त नराउरी’ : सामाजिक यथार्थको चित्रण
अनि त्रिशूली सुक्यो

अनि त्रिशूली सुक्यो
सुहागरात

सुहागरात
‘कहिल्यै पनि म अभिनेत्री बन्न चाहिनँ, म पढ्न चाहन्थें’

‘कहिल्यै पनि म अभिनेत्री बन्न चाहिनँ, म पढ्न चाहन्थें’
‘चिसो बाकस’ माथि चिसिंदा

‘चिसो बाकस’ माथि चिसिंदा
धुस्वाँ सायमीसँग अन्तर्वार्ता

धुस्वाँ सायमीसँग अन्तर्वार्ता
‘मलाई गणेश र कृष्णबाहेक अन्य पुरुषको चित्र बनाउन आउँदैन’

‘मलाई गणेश र कृष्णबाहेक अन्य पुरुषको चित्र बनाउन आउँदैन’
कलामा प्रेम र यौन 

कलामा प्रेम र यौन 
शोले : पुरानो कथ्य तोड्दै कसरी सर्वकालीन बन्यो ?

शोले : पुरानो कथ्य तोड्दै कसरी सर्वकालीन बन्यो ?
नसीरुद्दीन शाह : सिनेमा, समाज र राजनीति

नसीरुद्दीन शाह : सिनेमा, समाज र राजनीति
भाइचारा बुझाउने यी सात फिल्म

भाइचारा बुझाउने यी सात फिल्म
वासना र विभेद

वासना र विभेद
सुप्रिया पाठक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित