उमेर बढ्दै जाँदा हातखुट्टा किन दुख्न थाल्छ ?

२०८२ भदौ १० गते १९:२७

अनलाइनखबर

अनलाइनखबर

उमेर बढ्दै जाँदा हातखुट्टा किन दुख्न थाल्छ ?

  • उमेर बढ्दै जाँदा सिनोभियल फ्लुइडको मात्रा कम भएर घुँडामा कठोरता र दुखाइ बढ्छ।

बढ्दो उमेरसँगै शरीरमा धेरै परिवर्तनहरू हुन्छन् ।  उमेर बढ्दै जाँदा हाम्रा जोर्नीहरूको लचकता र बलियोपन बिस्तारै कम हुँदै जान्छ जसले गर्दा हातखुट्टा दुख्ने समस्या हुन्छ ।

घुँडाका जोर्नीहरूमा रहेको लुब्रिकेसन जसलाई सिनोभियल फ्लुइड भनिन्छ, यसले हड्डीहरूलाई घर्षण हुनबाट जोगाउँछ र गतिविधिलाई सहज बनाउँछ । तर, उमेर बढ्दै जाँदा यो फ्लुइडको मात्रा कम हुँदै जान्छ, जसले गर्दा घुँडामा कठोरता, दुखाइ र हिँडडुलमा कठिनाइ बढ्छ ।

यो कमी केवल उमेरको प्रभाव मात्र होइन, बरु जीवनशैली, पोषण र बढ्दो तौल पनि यसका कारणहरू हुन् । यदि समयमै सही उपायहरू अपनाइएन भने, यो अवस्था ओस्टियोआर्थ्राइटिस जस्ता गम्भीर समस्याको रूप लिन सक्छ ।

उमेरसँगै घुँडाको लुब्रिकेसन किन कम हुन्छ ? यसबाट बच्न के गर्न सकिन्छ ?

सिनोभियल फ्लुइडको कम उत्पादन

उमेर बढ्दै जाँदा शरीरका जोर्नीहरूमा प्राकृतिक रूपमा लुब्रिकेन्ट फ्लुइडको निर्माण सुस्त हुन्छ । यो फ्लुइडले हड्डीहरूबीचको घर्षण रोक्छ र यसको कमीले गतिविधिमा बाधा र दुखाइ महसुस हुन्छ ।

कार्टिलेजको घर्षण र क्षति

जोर्नीहरूबीच रहेको कार्टिलेजले कुशन (बचाव) को रूपमा काम गर्छ । उमेरसँगै यो घिस्रिन्छ, जसले हड्डीहरू एकअर्कासँग ठोक्किन्छन् र लुब्रिकेशनको आवश्यकता झन् बढ्छ ।

पोषणको कमी र डिहाइड्रेसन

प्रोटिन, ओमेगा–३ फ्याटी एसिड र हायलुरोनिक एसिड जस्ता पोषक तत्वहरू जोर्नीको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक छन् । यिनको कमी र पर्याप्त पानी नपिउँदा सिनोभियल फ्लुइडको स्तर घट्छ ।

तौल र निस्क्रिय जीवनशैली

अत्यधिक तौलले घुँडामा धेरै दबाब दिन्छ, जसले लुब्रिकेसन छिटो कम हुन्छ । त्यस्तै, लामो समयसम्म निस्क्रिय रहँदा सिनोभियल फ्लुइडको सञ्चार कम हुन्छ र जोर्नीहरू कठोर हुन्छन् ।

घुँडामा लुब्रिकेसनको कमीबाट कसरी बच्ने ?

-प्रोटिन र ओमेगा–३ युक्त खाना खाने ।  सोयाबिन, दाल, ओखर जस्ता खाद्यपदार्थहरू जोर्नीका लागि फाइदाजनक हुन्छन् ।

-पर्याप्त पानी पिउने । डिहाइड्रेसनले सिनोभियल फ्लुइडको स्तर घटाउन सक्छ, त्यसैले दैनिक पर्याप्त पानी पिउनुपर्छ ।

नियमित व्यायाम गर्ने

-हिँड्ने, साइकल चलाउने र स्ट्रेचिङ गर्ने जस्ता गतिविधिले जोर्नीमा रक्तसञ्चार र फ्लुइड उत्पादनमा सुधार गर्छ ।

-तौल नियन्त्रणमा राख्ने । अत्यधिक तौलले घुँडामा दबाब दिन्छ र लुब्रिकेसनलाई छिटो कम गर्छ ।

घुँडामा लुब्रिकेसन जोर्नी दुखाइ
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
