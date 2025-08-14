सिडेनमा संस्थापन पक्षको जित, रविभूषण अध्यक्ष निर्वाचित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था सिडेनको अध्यक्षमा रविभूषण झा निर्वाचित भएका छन्।
- झाले १३१५ मत पाउँदा धनेन्द्र केसीले १००२ मत पाएका थिए।
- नवनिर्वाचित कार्यसमितिमा अधिकांश संस्थापन पक्षका उम्मेदवार छन् र निर्वाचन समितिले औपचारिक घोषणा गर्न बाँकी छ।
१५ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इञ्जिनियर्स (सिडेन) को अध्यक्षमा रविभूषण झा निर्वाचित भएका छन् ।
संस्थाको शनिबार भएको आठौं अधिवेशनले झाको नेतृत्वमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो । संस्थापन पक्षका उम्मेदवार झाले इतर समूहका उम्मेदवार धनेन्द्र केसीलाई पराजित गरेका हुन् ।
नवनिर्वाचित कार्यसमितिमा अधिकांश संस्थापन पक्षको प्यानलबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेहरु छन् । उपाध्यक्षमा संस्थापन पक्षकै मदन पुरी विजयी भएका छन् ।
महासचिवका तीन प्रतिस्पर्धीमध्ये झाको प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका सुदर्शन शर्मा विजयी भएका छन् ।
उपमहासचिवमा खगेन्द्र अवस्थी र कोषाध्यक्षमा सुजित कोइराला निर्वाचित भएका छन् ।
निर्वाचन समितिले औपचारिक घोषणा गर्न भने बाँकी छ ।
हालसम्म सार्वजनिक भएको मतपरिणाम –
