+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चिनी गायब प्रकरण : रौतहटका गणपति बस्नेतको ठाउँमा अर्का एसपी पठाइयो

तस्करीमार्फत भित्रिएको ५९४ बोरा चिनी गायब बनाएको आरोपमा जिम्मेवारी खोसिएका एसपी सन्तोष बस्नेतको ठाउँमा अर्का एसपी पठाइएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते १८:२४

१५ भदौ, काठमाडौं । तस्करीमार्फत भित्रिएको ५९४ बोरा चिनी गायब बनाएको आरोपमा जिम्मेवारी खोसिएका एसपी सन्तोष बस्नेतको ठाउँमा अर्का एसपी पठाइएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल हल्चोकले एसपी बस्नेतको ठाउँका अर्का एसपी रामहरि अधिकारीलाई पठाएको हो । ११ नं. गण रौतहटको गणपति रहेका एसपी बस्नेतकै मिलेमतोमा तस्करीको चिनी गायब पारिएको भन्दै जिम्मेवारी खोसिएको थियो। त्यसपछि नयाँ एसपीको रुपमा अधिकारीलाई पठाइएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता तथा डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए।

चिनी गायब प्रकरणमा अहिले एसपी बस्नेतसँगै सुरक्षा बेस सन्तपुरका डीएसपी राजेन्द्रबहादुर बस्नेत, प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म गौरका प्रमुख तथा डीएसपी अमर लामालाई हेडक्वाटर झिकाएर छानबिन गरिएको छ। यो प्रकरणमा २० सशस्त्र प्रहरीमाथि छानबिन भइरहेको छ ।

२९ साउन राति डीएसपी अमर लामाको टोलीले सहनीको घरमा छापा मारेको थियो । बरामद चिनी भन्सार कार्यालयमा बुझाइयो। तर जब भन्सारमा बुझाइएको चिनीको परिमाणबारे हेडक्वार्टरले थाहा पायो, त्यसपछि भने यो प्रकरणमा गोलमाल भएको विषय खुल्यो ।

७०० बोराभन्दा बढी चिनी भण्डारण गरेर राखिएको भिडिओ सहितको सूचना आए पनि गौर भन्सार कार्यालयमा बुझाउँदा जम्मा १०६ बोरा देखाइयो। त्यसपछि भने सशस्त्र प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) राजु अर्यालले घटनाको छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए।

प्रारम्भिक जाँचका क्रममा अवैध रूपमा चिनी भित्र्याउने व्यक्तिले केही रकम दिएर करिब ६०० बोरा चिनी बरामद नगराएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।

चिनी गायब प्रकरण रौतहट सशस्त्र प्रहरी बल हल्चोक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सरकार किसानको दूध खान्छ, पैसा तिर्दैन

सरकार किसानको दूध खान्छ, पैसा तिर्दैन
मिर्गौला बेच्न हिँडेका व्यक्ति नै बने नामुद तस्कर, १०० जनाको मिर्गौला गायब

मिर्गौला बेच्न हिँडेका व्यक्ति नै बने नामुद तस्कर, १०० जनाको मिर्गौला गायब
गण्डकीमा राइड सेयरिङ : नियम ल्याउँदा वाहवाही, कार्यान्वयनमा अलमल

गण्डकीमा राइड सेयरिङ : नियम ल्याउँदा वाहवाही, कार्यान्वयनमा अलमल
काठमाडौंसहितका जिल्लामा विद्युत् अवरुद्ध, भएको के हो ?

काठमाडौंसहितका जिल्लामा विद्युत् अवरुद्ध, भएको के हो ?
रुपन्देही–३ मा रास्वपाका उम्मेदवार डा. लेखजंग थापा

रुपन्देही–३ मा रास्वपाका उम्मेदवार डा. लेखजंग थापा
एससीओ सम्मेलनबाट के सन्देश दिन चाहन्छ चीन ?

एससीओ सम्मेलनबाट के सन्देश दिन चाहन्छ चीन ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित