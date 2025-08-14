+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्पिक अप नेपाल : नयाँ पुस्ताको डिजिटल माइतीघर

नेपालको पहिलो अनलाइन पेटिसन प्ल्याटफर्मको रूपमा चिनिएको स्पिक अप नेपालले डिजिटल माध्यमबाट जनताका मुद्दालाई सरकारसम्म पुर्‍याउँछ ।

0Comments
Shares
कौशल काफ्ले कौशल काफ्ले
२०८२ भदौ १५ गते १४:२६

१५ भदौ, काठमाडौं । माइतीघर मण्डला, जहाँ वर्षौंदेखि मानिसहरू आफ्ना गुनासा, माग र आक्रोश बोकेर धर्ना दिन पुग्छन् । सडकमा बसेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने यो ठाउँ नेपाली आन्दोलनको पर्यायजस्तै बनेको छ । तर यो भौतिक माइतीघरको अवधारणालाई डिजिटल संसारमा पुर्‍याउँदैछ, नयाँ पुस्ता ।

विशेषगरी जेनजीको ‘डिजिटल माइतीघर’ बन्दैछ- स्पिक अप नेपाल ।

२६ वर्षीय प्रिन्स शाह चौधरी स्पिक अप नेपाल सीईओ हुन् । उनका अनुसार यो प्ल्याटफर्मले नेपालमा अनलाइन पेटिसनमार्फत सामाजिक मुद्दाहरूलाई सरकारसम्म पुर्‍याउने अभियान सुरु गरेको हो । यसलाई नेपालकै पहिलो ‘ई-पेटिसन’ प्ल्याटफर्म भन्दा फरक पर्दैन ।

यहाँसम्म आइपुग्नमा सीईओको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका प्रिन्सको कथा सर्लाहीबाट सुरु हुन्छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट डेभलपमेन्ट स्टडिजमा स्नातक गरेका उनले लालबन्दी नगरपालिकामा इन्टर्नसिप गर्दा स्थानीय शासकीय प्रणालीको अनुभव बटुले । तर उनको सपना सानो थिएन । नेपालमै गभर्नेन्सको क्षेत्रमा केही योगदान दिन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागिरह्यो ।

त्यसकै नतिजास्वरूप सन् २०२३ बाट स्पिक अप नेपालले गति लिन थाल्यो । यद्यपि, यसको वेबसाइटदेखि अरू संरचना भने त्यसअघि नै बनेको थियो । यसको सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा मात्र ४६ हजार युवा जोडिएका छन् । अहिलेसम्म ६२३ वटा पोस्ट गरिएको छ । यहाँसम्म आइपुग्नु उनै प्रिन्स र उनको टिम सुबिन, अनिसा र रसकको मिहिनेतको फल हो ।

नेपालको पहिलो अनलाइन पेटिसन प्ल्याटफर्मको रूपमा चिनिएको स्पिक अप नेपालले डिजिटल माध्यमबाट जनताका मुद्दालाई सरकारसम्म पुर्याउँछ ।

‘हामीले माइतीघरलाई डिजिटल बनायौं । ७७ जिल्लाबाट काठमाडौँ आउन नसक्नेहरूका लागि यो प्ल्याटफर्म एउटा माध्यम बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब डिजिटल दुनियाँमा यसबाटै आवाज उठाउने र त्यसमा अधिकांशले समर्थन जनाएपछि सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउने हाम्रो उद्धेश्य सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’

प्रिन्स शाह चौधरी।

स्पिक अप नेपालको जन्म आफैँमा संयोग र प्रेरणाको मिश्रण हो । यसका आइडिएटर सोजन प्रजापति, जो प्ल्याटफर्मका संस्थापक र अध्यक्ष हुन् । जर्मनीमा बसेर टेक्नोलोजीको प्रयोगमार्फत नेपालमा शासकीय सुधार गर्ने सपना बोकेर उनी फर्किए । उनको यो विचारले प्रिन्सलाई पनि आकर्षित गर्यो ।

सन् २०१९ मा एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङमा भएको रोबोटिक्स प्रतियोगिताको क्षेत्रीय छनोटमा प्रिन्स र उनका भाइले भाग लिएका थिए । त्यहीँ सोजनसहित अरू को-फाउन्डरसँग भेट भयो । सोजनका विद्यार्थीहरू एलिस श्रेष्ठ, ग्रिबान खकुरेल र सुबिन श्रेष्ठ पनि स्पिक अप नेपालका सहसंस्थापक बने ।

यो टिमलाई सबैभन्दा धेरै प्रेरणा मिलेको थियो, बेलायतको संसदीय अभ्यासबाट । जहाँ अनलाइन पेटिसनले १० हजार समर्थन पाए सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । १० लाख समर्थन पाए संसद्‌मै छलफल हुन्छ ।

‘हामीले सोच्यौं, नेपालमा पनि यस्तो संरचना बनाउन सकिन्छ । यहाँ पनि सरकारले साथ दिए यसलाई झन् व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । सुरुमा त हामीले यो बनाएर सरकारलाई नै एक रुपैयाँमा बेच्ने सोचेकै थियौँ,’ प्रिन्सले भने ।

उनका अनुसार अहिले पनि यसले कुनै नाफा कमाउँदैन । बेलायतको संसदीय अभ्यासबाट सिकेको यो समूहले आफ्नो आइडियालाई मूर्त रूप दिन गहन अनुसन्धान गर्यो । तत्कालीन समयमा सर्लाहीका किसानहरू काठमाडौँको माइतीघरमा धर्ना दिन आएको देखेपछि प्रिन्सलाई लाग्यो, यस्ता मुद्दालाई डिजिटल मञ्चमा ल्याउन सकेको दिन साँच्चै गज्जब हुन्छ ।

मान्छेहरू ७७ जिल्लाबाट माइतीघर आउँछन् । यदि आफूहरुले डिजिटल माइतीघर बनायौं भने सरकार र जनताबीचको संवाद झन सजिलो हुने उनीहरूलाई लाग्यो । र, यही पृष्ठभूमिका जन्मियो, स्पिक अप नेपाल ।

दुई वर्षको छोटो अवधिमा यो प्ल्याटफर्मले करिब २५ हजार प्रयोगकर्ता जोडेको छ । हालसम्म ४८५ पेटिसन दर्ता भएका छन्, जसमध्ये १० वटा पूर्ण रूपमा समाधान भएका छन् भने २१ वटामा सरकारले औपचारिक जवाफ दिएको छ । ६ वटा विषय संसद्‌मै बहसको विषय बनेको छ ।

प्रिन्सले सरकारसँगको समन्वय र नेतृत्व सम्हाल्छन् । सुबिन श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल र डिजाइनको जिम्मा लिएका छन् । अनिसा रिजालले क्याम्पेनको नेतृत्व गर्छिन् । रसक महर्जनले भिडियो उत्पादन र एडिटिङमा ध्यान दिन्छन् ।

यो प्लाटफर्मको पहिलो भाइरल पेटिसन काठमाडौँको कालो पुलको पानी चुहिने समस्यासँग सम्बन्धित थियो । ‘हामीलाई त यो सामान्य मुद्दा जस्तो लागेको थियो,’ प्रिन्स सम्झिन्छन्, ‘तर त्यसले म्यासिभ समर्थन पायो ।’

यो पेटिसनले काठमाडौं महानगरपालिका र खानेपानी कार्यालयलाई तत्काल समाधानका लागि बाध्य बनायो । प्रिन्स र उनको टिमले यो मुद्दालाई लिएर वडा कार्यालय, खानेपानी कार्यालय हुँदै ट्राफिक प्रहरीसम्म पुगे । उनीहरूले बुझे, पुलमुनी गाडीहरू ठोक्किँदा पाइप फुट्छ र पानी चुहिन्छ । अनि, सोहीअनुसार पहल गरे ।

फलस्वरूप, तत्काल समाधानका लागि खानेपानी कार्यालयले २४ घन्टाभित्र मर्मत गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । अहिले कालोपुलमा पानी चुहियो भने तुरुन्तै टिम पुग्छ । यो स्पिक अप नेपालको पहिलो सफलता थियो ।

त्यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा थियो, सुमदरानी थारुको । प्रिन्सका अनुसार नेपालगञ्जमा भएको उनको हत्या प्रकरणमा उनकी आमाले डेढ वर्षसम्म धर्ना दिएर पनि न्याय पाउन सकिनन् । अभियान्ता रक्षा बम लगायतले यो मुद्दालाई स्पिक अप नेपालमा उठाए । उक्त प्ल्याटफर्ममा यो पेटिसनले २०० समर्थन पायो । र, विषय गृह मन्त्रालयसम्म पुग्यो । स्पिक अप नेपालको समूहको सहकार्य र पहलमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग पीडित पक्षको भेट गरायो । परिणामस्वरूप, दुई वर्षदेखि फरार अभियुक्तलाई भारतबाट पक्राउ गरेर कारबाही सुरु भएको प्रिन्सको दाबी छ ।

‘यो चाहिँ हाम्रो पहिलो गम्भीर मुद्दा थियो, जसले हामीलाई झन् आत्मविश्वास बढायो,’ प्रिन्सले भने ।

पेटिसनको दर्ता चाहिँ कसरी हुन्छ त ? खासमा कसरी काम गर्छ यो प्ल्याटफर्मले ? प्रिन्सका अनुसार स्पिक अप नेपालको प्रक्रिया सरल छ । जोसुकैले स्पिक अप नेपालको वेबसाइटमा गएर पाँच मिनेटमै पेटिसन दर्ता गर्न सक्छन् ।

पहिलो चरणमा मुद्दा पहिचान गरेर शीर्षक, विवरण, माग र फोटो राखिन्छ । दोस्रो चरणमा सामाजिक सञ्जालमार्फत कम्तीमा २५० समर्थन जुटाउनुपर्छ । त्यो मुद्दामा जति धेरैले समर्थन जनायो उति प्राथमिकताका साथ हेरिन्छ । थ्रेसहोल्ड कटेपछि स्पिक अप नेपालले पेटिसनलाई सम्बन्धित सरकारी निकायसम्म पुर्‍याउँछ ।

‘भरसक त हामी पेटिसनरलाई नै लिड गर्न प्रोत्साहन गर्छौं, किनभने यो उहाँहरूको मुद्दा हो,’ उनले भने, ‘तर अलि नसक्ने वा केही छ भने मुद्दा हेरेर हामी आफैंले नेतृत्व लिन्छौँ । अरू सर्वसाधारणको डिजिटल हस्ताक्षर (समर्थन) बटुलेर सम्बन्धित ठाउँमा लग्छौँ ।’

यो प्ल्याटफर्मको सुन्दरता यसको लोकतान्त्रिक प्रकृतिमा रहेको प्रिन्सले बताए । कुनै पनि मुद्दा यहाँ उठाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि एकपटक स्कुले विद्यार्थीले स्कुलमा जबरजस्ती भएको ‘हेयर कट’को विरोधमा पेटिसन दर्ता गरे । हामीले गम्भीरताका साथ हेरेका थिएनौँ । तर यही विषयले १ हजार ५०० समर्थन पायो । अनि, स्पिक अप नेपालले सम्बन्धित निकायमा पुगेर यसको समाधान खोज्यो ।

यसले व्यक्तिगत मात्र नभएर सार्वजनिक चासोको विषयमा पनि आवाज उठाउन मद्दत गर्छ । जस्तो, यसको महत्वपूर्ण अभियान हो, हावा बदलौं । काठमाडौँको वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कायापलट नामक संस्थाले उठाएको पेटिसनले यो अभियान सुरु गर्यो ।

स्पिक अप नेपालको टिमले महानगरपालिकाको वातावरण विभागसँग सहकार्य गरेर ‘र्‍यापिड इमिसन टेस्ट’ सुरु गराए । यो अभियानमा नागरिकहरूले कालो धुवाँ फाल्ने गाडीको भिडियो वा फोटो खिचेर स्पिक अप नेपालमा पठाए र महानगरले केही गाडीमाथि कारबाही पनि गर्यो ।

‘हामीले ३ हजारभन्दा बढी भिडियो र फोटो संकलन गरेर महानगरलाई बुझाएका छौं,’ प्रिन्सले उत्साहका साथ भने, ‘हामी आफैँले केही गर्ने पनि हैन । बस् गाडीको नम्बरसहितको प्रमाण संकलन गरेर विभागलाई कारबाही गर्न सजिलो बनायौं । यसले युवाहरूलाई पनि सक्रिय बनायो ।’

यसरी काम गरिरहँदा स्पिक अप नेपाल आफैँले धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो । सुरुमा त सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न गाह्रो थियो । फोन उठ्दैनथ्यो । मिटिङमा घन्टौं कुराइन्थ्यो । तर विनानिष्कर्ष त्यसलाई औपचारिकतामा सीमित गरेर पाँच मिनेटमै पठाइन्थ्यो ।

प्रिन्सका अनुसार यो तरिकाले काम नगर्ने बुझेपछि बिस्तारै स्पिक अप नेपालले रचनात्मक शैली अपनाए । उनीहरूले सम्बन्धित निकायलाई सिधै गाली गर्न छोडे । समस्यासँगै रचनात्मक सुझाव दिन थाले । सम्बन्धित इस्यूमा थप रिसर्च गरेर सरकारी निकायलाई नै सहयोग गर्न थाले । फलस्वरूप अहिले मन्त्रालयहरूले उनीहरूलाई स्वागत गर्छन् ।

‘हालसालै हामीले सञ्चार मन्त्रालय र ई-गभर्नेन्स कमिसनसँग मिलेर समग्र हाम्रो पेटिसनलाई औपचारिकता दिन खोजेका छौँ । काम भइरहेको छ, जसले गर्दा भोलि सामान्य नागरिकले पनि आफ्नो माग राख्दा सहजै सरकारको कानमा परोस् । पेटिसनलाई राज्यले नै महत्वका साथ हेरेर अपनत्व लिओस् भनेर काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

स्पिक अप नेपालको टिम भने सानो छ । जम्मा चारजना यसमा पूर्णकालीन काम गर्छन् । प्रिन्सले सरकारसँगको समन्वय र नेतृत्व सम्हाल्छन् । सुबिन श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल र डिजाइनको जिम्मा लिएका छन् । अनिसा रिजालले क्याम्पेनको नेतृत्व गर्छिन् । रसक महर्जनले भिडियो उत्पादन र एडिटिङमा ध्यान दिन्छन् । यो समूहमा सबै ३५ वर्षमुनिका छन् । एकजना (सोजन) बाहेक सबै जेनजी छन् ।

यद्यपि, कहिलेकहीँ गम्भीर मुद्दा आउँदा अग्रज सल्लाहकारको अभाव खड्किन्छ । तर आफूहरूले सम्बन्धित विषयका जानकारलाई अनुरोध गरेर बुझ्ने र सिक्ने गर्छन् । सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गर्छन् । पैसा तिरेर मान्छे राख्ने अवस्था पनि छैन । कारण यो प्ल्याटफर्म पैसा कमाउने उद्देश्यले बनेको होइन ।

‘हाम्रो लक्ष्य भनेको सरकार र जनताबीचको खाडललाई डिजिटल माध्यमले जोड्नु हो,’ प्रिन्सले भने, ‘फेरि तपाईंहरू मिडियाजस्तो पनि हैन हामी । काम गर्ने शैली र तरिका नै फरक छ । बरु यसलाई नेपालको पहिलो डिजिटल पेटिसन प्ल्याटफर्म भनेर बुझिदिनुभयो भने सजिलो हुन्छ । यो डिजिटल आन्दोलनको एउटा हिस्सा हो ।’

त्यसैले उनीहरूको दीर्घकालीन योजना छ- यो प्ल्याटफर्म सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर शासकीय संरचनामा गुनासो व्यवस्थापनको बलियो संयन्त्र बनाउने हो । र, स्पिक अप नेपाललाई श्रीलंका, बंगलादेश, केन्या जस्ता देशमा विस्तार गर्ने र नेपालबाट यो टेक्नोलोजी निर्यात गर्ने ।

प्रिन्स भन्छन्- हामीले यसलाई चलाउन हाम्रा अरू सर्भिस कम्पनीबाट कमाएको पैसा यसमा खर्च गर्छौं । भरसक सरकारले नै बेलायतमा जस्तो यसलाई अपनत्व लिए हामी सहयोग गर्न तयार छौँ । किनभने यो हाम्रो प्यासन हो ।

माइतीघर स्पिक अप नेपाल
लेखक
कौशल काफ्ले

काफ्ले अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

फिल्ममा फर्कियो ‘माइतीघर’ को बहुचर्चित गीत ‘वसन्त नै बस्न खोज्छ यहाँ लोलाएर’

फिल्ममा फर्कियो ‘माइतीघर’ को बहुचर्चित गीत ‘वसन्त नै बस्न खोज्छ यहाँ लोलाएर’
उखु किसानको धर्नामा नेताहरूको लर्को (तस्वीरहरू)

उखु किसानको धर्नामा नेताहरूको लर्को (तस्वीरहरू)
माइतीघर पुग्छ पीडितको आन्दोलन, जस लिन आउँछन् नेता

माइतीघर पुग्छ पीडितको आन्दोलन, जस लिन आउँछन् नेता
‘माइतीघर’को शीर्ष गीतमा नृत्य गरेर ५ लाख जित्ने मौका

‘माइतीघर’को शीर्ष गीतमा नृत्य गरेर ५ लाख जित्ने मौका
‘माइतीघर’को नयाँ पोस्टरमा उपासना, धीरज, माग्ने बुढा र प्रकाश सपुत

‘माइतीघर’को नयाँ पोस्टरमा उपासना, धीरज, माग्ने बुढा र प्रकाश सपुत
चुरे संरक्षणको माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

चुरे संरक्षणको माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित