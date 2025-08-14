+
८६ जनालाई विशिष्ट चलचित्रकर्मी परिचय पत्र, डेढलाखको स्वास्थ्य बिमा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते १७:३९

  • नेपाली फिल्म क्षेत्रमा ३ दशकभन्दा बढी समय योगदान दिने ८६ जनालाई चलचित्र विकास बोर्डले विशिष्ट चलचित्रकर्मीको परिचयपत्र प्रदान गरेको छ।
  • सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चलचित्र क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि सबै फिल्मकर्मी एकजुट हुनुपर्ने बताए।
  • परिचयपत्र प्राप्त गर्ने फिल्मकर्मीलाई डेढलाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध गराइएको छ र चलचित्र दिवस असोज १६ गते मनाउने निर्देशन दिइएको छ।

काठमाडौँ । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा ३ दशकभन्दा धेरै समय योगदान दिने ८६ जनालाई विशिष्ट चलचित्रकर्मीको परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ ।

आइतबार चलचित्र विकास बोर्डमा आयोजित समारोहमा संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले परिचयपत्र प्रदान गरे ।

बोर्डले यसअघि नै योग्य फिल्मकर्मीलाई परिचयपत्रको लागि आवेदन मागेको थियो । मागदावी पूरा भएका ८६ जनालाई पत्र प्रदान गरियो ।

विशिष्टको परिचयपत्र प्राप्त गर्ने फिल्मकर्मीलाई डेढलाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा सुविधा समेत बोर्डले उपलब्ध गराएको छ । चलचित्रकर्मी परिचयवाहकलाई भने ७५ हजारको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराइने उनले जनाए ।

परिचयपत्र पाउनेमा विश्व बस्नेत, सुनिल थापा, उपेन्द्र तिमल्सिना, रामकृष्ण बजगाईदेखि लिएर रमेश उप्रेती, दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र जितु नेपालसम्म छन् ।

समारोहमा संचारमन्त्री गुरुङसहित मन्त्रालय सचिव राधिका अर्याल, फिल्म सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री गुरुङले सरकारले चलचित्र क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन थालेको बताए । यसको विकासका लागि विभिन्न योजना अघि सारिएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘फिल्म क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सबै फिल्मकर्मी एकजुट हुनुपर्छ । साना-साना कामको थालनी भइसकेको छ, आगामी दिनमा आईटी र एआईजस्ता प्रविधिसँग अभ्यस्त हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

सामाजिक सञ्जाल नियमनको बारेमा बोल्दै उनले अदालतको निर्णय अनुसार दर्ता प्रक्रियालाई अनिवार्य गरिएको बताए ।

एक साताभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने अल्टिमेटम दिइएको जानकारीसमेत दिए । सरकारले असोज १५ गतेलाई चलचित्र दिवस घोषणा गरिसकेको र यसलाई धुमधामका साथ मनाउन निर्देशनसमेत गरे ।

बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डिसीले आफू पदमा आएपछि १० महिनामा बोर्डको ९३ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्योट भएको बताए । बोर्डबाट प्रवाह हुने ३३ सुविधा अनलाइनमार्फत भैरहेको उनले जनाए ।

६० वर्षदेखि बन्न नसकेको इनडोर फिल्म स्टुडियो निर्माण सुरु भएको जनाउँदै उनले चलचित्र ऐन संसदको माथिल्लो सदनसम्म पुगेको बताए ।

१६ वर्षदेखि अलपत्र परेको बक्स अफिस प्रणाली सञ्चालनमा आएको उनको भनाई छ । परिचय पत्रलाई चलचित्रकर्मीको पहिचान र सम्मानको प्रतीकका रूपमा सरकारले आधिकारिक रुपमा प्रदान गरेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा अभिनेता बुद्धि तामाङलाई विशेष योगदान सम्मान प्रदान गरियो । फिल्म ‘चे’ (लिम्बु भाषा) र फिल्म ‘दिलसरा’ (मगर भाषा)लाई २ लाख रुपैयाँको प्रोत्साहन रकम हस्तान्तरण गरियो ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा अध्यक्ष डिसीले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै चलचित्र उद्योगको विकास र चलचित्रकर्मीको सामाजिक–आर्थिक पहिचान बलियो बनाउन निरन्तर पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

चलचित्र विकास बोर्ड विशिष्ट चलचित्रकर्मी
