कारबाहीको सिफारिस भई अनुशासन समितिले निर्णय नगरेकालाई कांग्रेसले सदस्यता नवीकरण खुला गर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते १८:४९

१५ भदौ, काठमाडौं । नेपाली काग्रेसले अनुशासनको कारबाहीको सिफारिस गरिएका तर अनुशासन समितिले कुनै पनि निर्णय नगरेका नेता कार्यकर्ताको हकमा सदस्यता नवीकरण नरोक्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्वाचनको क्रममा अन्तर्घात गरेको भन्दै २१ सय बढी उजुरी अनुशासन समितिमा परेका छन् । तर, अनुशासन समितिले सिमितिको हकमा मात्रै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

तल्लो तहबाट कारबाहीका सिफारिस भएकामध्ये बहुसंख्यकको हकमा अनुशासन समिति अनिर्णित रहेको छ । सदस्यता व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकले विचाराधिन रहेकाहरुको हकमा नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कारबाहीका लागि विचारधिन अवस्थामा रहेका सबैको हकमा नवीकरण खुला गर्ने निर्णय भएको सदस्यता व्यवस्थापन समितिका सदस्य प्रकाश स्नेही रसाइलीले जानकारी गराए ।

विदेशमा रहेकाले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण अनलाइनबाट लिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । सदस्यता व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकले ३७ वटा जनसम्पर्क समितिमा रहेका सदस्यले अनलाइनबाट नवीकरण गर्न सकिने निर्णय गरेको हो ।

विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेपनि जनसम्पर्क समितिसँग विना नै नवीकरण गर्न सकिने सदस्यता व्यवस्थापन समितिका सदस्य प्रकाश स्नेहीले जानकारी गराए ।

‘त्यहाँको कार्यसमिति भन्दा पनि स्वयं अनलाइन मार्फत क्रियाशील संस्था नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ स्नेहीले भने । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको अवस्थाका लागि समिति सदस्यहरु स्नेही, सिता गुरुङ र योगेन्द्र चौधरीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको समितिका अरु तीन सदस्यलाई प्रदेशहरुमा समेत अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । स्नेहीले मधेस र लुम्बिनी, गण्डकी र बागमतीमा सिता गुरुङ, कोशी र सुदूरपश्चिममा योगेन्द्र चौधरीलाई क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत बाहेक अन्यत्र विवाद नदेखिएकाले केन्द्रीय नेता नतोकिएको स्नेहीले जानकारी गराए ।

नेपाली कांग्रेस
