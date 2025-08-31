+
लोकगायिका कविता आलेलाई 'सरु संगीत राष्ट्रिय पुरस्कार'

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते २२:२५

१५ भदाै, काठमाडौं । लोकगायिका कविता आले ‘सरु संगीत राष्ट्रिय पुरस्कार’ प्राप्त गरेकी छन् ।

सरु संगीत घरका प्रबन्ध निर्देशक डेनी निरौलाले आफ्नी दिवंगत आमा सरस्वती निरौलाको नाममा गत वर्ष ३ लाख रुपैयाँ राशिको अक्षयकोष स्थापना गरी यो पुरस्कारको थालनी गरेकी थिइन् । आले पुरस्कार पाउने पहिलो व्यक्ति समेत बनिन् ।

वरिष्ठ संगीतकार एवं गायक कोमल निरौलाका अनुसार पुरस्कारबाट हरेक वर्ष नेपाली गीत-संगीत तथा वाद्यवादनका क्षेत्रमा स्थापित भइसकेका र ४० वर्षमाथिका महिला कलाकारलाई सम्मान गरिन्छ ।

यस पटक समिति सदस्य गायिका लोचन भट्टराईसहितको छनोट समितिले कविता आलेलाई पुरस्कृत गर्न निर्णय गरेको हो ।

वि.सं. २०१२ सालमा इलामको फाकफोकमा जन्मिएकीआलेले पूर्वीय लोकभाकालाई नेपाली लोकसंगीतमा विशिष्ट पहिचान दिलाउन योगदान दिएकी छन् ।

दिपक जङ्गमको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा अर्गानिक लोकसंगीत प्रस्तुत गर्न सक्ने स्रष्टाका रूपमा स्थापित भएकी आलेलाई यो योगदानको उच्च सम्मान गर्दै पुरस्कृत गरिएको समितिले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा छनोट समिति सदस्य गायिका लोचन भट्टराई, डा. रत्नमणी नेपाल, पूर्वसचिव खेमराज नेपाल, नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी, पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश दुर्गा ढुंगेल, संगीतकार मिलन मोक्तान, शिक्षा सेवी बिष्णु कुमार निरौला, ललितपुर जिल्ला प्याब्सन अध्यक्ष तारा खनाल, वरिष्ठ पत्रकार बिष्णु निश्ठुरी, वरिष्ठ पत्रकार धर्म गौतम, द राइजिङ नेपालका सम्पादक बिष्णु गौतम लगायतको उपस्थिति थियो ।

कविता आले सरु संगीत राष्ट्रिय पुरस्कार
