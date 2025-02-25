एभरेस्ट महिला भलिबल लिग खेल्न थाइल्यान्डका खेलाडी आइपुगे

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- थाइल्यान्डका तीन खेलाडी वारान्या श्रीलाओङ, पत्राथिप सान्त्राकुन र दारिन पिन्सुवान ललितपुर क्विन्सबाट एभरेस्ट महिला भलिबल लिग खेल्न नेपाल आइपुगेका छन्।
- ललितपुर क्विन्सका पदाधिकारीले उनीहरूलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गरेका छन्।
- एभरेस्ट महिला भलिबल लिगको दोस्रो संस्करण २० भदौदेखि पोखरामा सुरु हुँदैछ।
१६ भदौ, काठमाडौं । साविक उपविजेता ललितपुर क्विन्सबाट एभरेस्ट महिला भलिबल लिगको दोस्रो संस्करण खेल्न थाइल्यान्डका तीन खेलाडी नेपाल आइपुगेका छन् ।
ललितपुरमा पहिलो संस्करणको लिग खेलेका आउटसाइड हिटर वारान्या श्रीलाओङ र सेटर पत्राथिप सान्त्राकुनसँगै आउटसाइड हिटर दारिन पिन्सुवान अनुबन्धित छन् ।
उनीहरू तीन जनालाई नै ललितपुर क्विन्सका पदाधिकारीले त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गरे ।
राष्ट्रिय टिमकी लिबेरो सलिना श्रेष्ठ मार्की रहेको ललितपुरमा संगम महतो, लक्ष्मी चन्द, सलिना बुढा मगर, सुनिता राई, निशा चौधरी, सृष्टी खड्गी र भावना डाँगी छन् ।
प्रतियोगिता २० भदाैदेखि पोखरामा सुरु हुँदैछ ।
