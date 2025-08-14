+
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको रिटको पूर्ण सुनुवाइ हुने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १७ गते १३:२१
  • सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटलाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश गरेको छ।
  • न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने कागजातहरू झिकाउन र अग्राधिकारसहित सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।
  • अधिवक्ताले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको र विश्वासको मत नलिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेको थियो।

१७ भदौ, काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको वैधातामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीहरू तीलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन प्राप्त भएका कागजातहरू झिकाउने र अग्राधिकारसहित पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो ।

अधिवक्त वीरेन्द्र केसीले सरकारमा सहभागी भएको दल नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत नलिएकोले सरकारको वैधानिकता सकिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले मंगलबार बहस गरेका थिए ।

इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने २८ असार २०८१ को पत्र, ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा समर्थन गर्ने दलहरू, नागरिक उन्मुक्ति र जसपाले दिएको समर्थनको पत्र झिकाउने आदेश गरेको हो ।

केपी शर्मा ओली
चीनमा नेपालले उठाएको बहुपक्षीयताको अर्थ

रेल चढेर बेइजिङ पुगे प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री ओली आज बेइजिङ जाँदै

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा के भने रुसी राष्ट्रपति पुटिनले ?

‘बहुपक्षीयता गम्भीर संकटमा छ, एक्लिए कोही सुरक्षित रहन्न’

नेपाललाई ‘एससीओ’को पूर्ण सदस्य बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

