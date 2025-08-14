+
यी ठाउँमा खुल्दैछन् चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल, कति पाइन्छ छुट ?

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले संयुक्त रूपमा सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १७ गते १४:२०
फाइल फोटो

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले दशैं, तिहार र छठ पर्व लक्षित गरी ३० भदौदेखि १५१ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।
  • खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ४५ जिल्लाका १११ स्थानमा र साल्ट ट्रेडिङले ४० बिक्री स्थलमा सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री वितरण गर्नेछ।
  • सुपथ मूल्य पसलमा नुन, चामल, तेलदेखि खसी–बोकासम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ र कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी पसल सञ्चालन हुनेछन्।

१७ भदौ, काठमाडौं । दशैं, तिहार र छठ पर्व लक्षित गरी सरकारले आफ्ना दुई प्रमुख संस्थानमार्फत ३० भदौदेखि देशभरि १ सय ५१ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले संयुक्त रूपमा सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

यसले चाडपर्वका बेला उपभोक्ताको किनमेल केही हदसम्म भए पनि सस्तो बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

कुन वस्तुमा कति छुट ?

यी सुपथ मूल्य पसलमा नुन, चामल, तेलदेखि खसी–बोकासम्म आकर्षक छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सञ्चालन गर्ने पसलमा सबै प्रकारका चामल, गहुँ, दाल र गेडागुडीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिइने छ । त्यसैगरी खाने तेल (तोरी, सनफ्लावर, भटमास), आटा, पिठो र मैदामा प्रतिकिलो ७ रुपैयाँले सस्तो पर्ने छ ।

कम्पनीले जिउँदो खसी, बोका र च्याङग्रामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिने जनाएको छ । साथै, कर्णालीको सिमी, फापर, चिनो, कागुनो, उवा र जुम्ली मार्सीजस्ता रैथाने उत्पादनमा पनि प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै साल्ट ट्रेडिङले आफ्ना बिक्री केन्द्रबाट नुनमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ, चिनीमा ५ तथा तेल, चिउरा, पिठो, मैदा र दालमा किलोको ७ रुपैयाँ छुट दिने जनाएको छ ।

कहाँ-कहाँ छन् सुपथ मूल्य पसल ?

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ४५ जिल्लाका १ सय ११ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने छ ।

चाडपर्वका बेला बजारमा हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्दै सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन कम्पनीले सात प्रदेशका विभिन्न शाखा, डिपो र बिक्री केन्द्रमार्फत यो सुविधा प्रदान गर्न लागेको हो ।

कम्पनीका अनुसार पसलको वितरण प्रदेश अनुसार फरक छ, जसमा सबैभन्दा धेरै कर्णालीका दुर्गम क्षेत्र समेटेर ४२ स्थान र सबैभन्दा कम मधेसमा ३ स्थानमा यस्ता पसल सञ्चालन हुनेछन् ।

कम्पनीको योजना अनुसार सबैभन्दा धेरै ४२ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेर कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई राहत दिने तयारी छ ।

यसअन्तर्गत सुर्खेत, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु, दैलेख, डोल्पा, रुकुम पश्चिम, कालीकोट र हुम्ला सदरमुकामदेखि विभिन्न विकट डिपो र बिक्री केन्द्रसम्म सहुलियत दरमा खाद्यान्न पुर्‍याइने छ ।

कर्णालीपछि सुदूरपश्चिमका २८ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुनेछन् । कम्पनीले यस प्रदेशका नौ जिल्ला समेट्दै कैलाली धनगढी, डडेलधुरा खलंगा, कञ्चनपुर महेन्द्रनगर लगायत प्रमुख बजारका साथै बझाङ, बाजुरा, बैतडी, दार्चुला र अछाम सदरमुकामदेखि दुर्गम गाउँसम्म खरिद–बिक्री केन्द्रमार्फत सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी लुम्बिनीका १५ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिने छ । जसमा रुपन्देही भैरहवा र बुटवल, बाँके नेपालगञ्ज, दाङ तुलसीपुर, बर्दिया राजापुर, गुल्मी तम्घास र बलेटक्सार तथा रुकुम पूर्वको शाखा कार्यालय समावेश छ ।

रोल्पामा मात्रै लिवाङसहित पतलाचौर, घर्तीगाउँ, सुलीचौर र बडाचौर गरी पाँच स्थानमा सहुलियत पसल खोलिने छ ।

पूर्वी नेपालको कोशी प्रदेशमा कम्पनीले ११ स्थानबाट सहुलियत दरमा खाद्यान्न बिक्री वितरण गर्ने छ ।

यसअन्तर्गत झापा बिर्तामोड, ताप्लेजुङ, मोरङ विराटनगर, भोजपुर, संखुवासभा भोटखोला गाउँपालिकास्थित हटियागोला, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा मैलुङ गाउँपालिका भेटुप खरिद–बिक्री केन्द्र र चम्पादेवी गाउँपालिकाको कालिका खरिद बिक्री केन्द्र तथा खोटाङको शाखा कार्यालयबाट सेवा प्रदान गरिने छ ।

गण्डकीका बासिन्दाका लागि ७ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल तयारी गरिएको छ । कम्पनीले कास्की बिरौटा, तनहुँ विमलनगर, गोरखा सिर्दिबास डिपो, लमजुङ सुन्दरबजार, मनाङ र मुस्ताङका शाखा कार्यालय मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने छ ।

बागमती प्रदेशमा भने ५ स्थानमा यस्ता पसल सञ्चालन हुनेछन् ।  काठमाडौं उपत्यकाभित्र थापाथली, रामशाहपथ, दक्षिणकाली र ललितपुर नख्खुस्थित खाद्य गोदामबाट सेवा दिइने छ भने उपत्यका बाहिर रसुवा सदरमुकाम धुन्चेमा पनि सहुलियत पसल खोलिने छ ।

सबैभन्दा कम मधेसका उपभोक्ताका लागि सिरहा लहान, धनुषा जनकपुर र पर्सा वीरगञ्जमा गरी तीन प्रमुख स्थानमा सुपथ मूल्य पसल व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङका देशभरि ४० बिक्री स्थल

साल्ट ट्रेडिङले आम उपभोक्तालाई राहत दिन देशभरि न्यूनतम ४० स्थानमा बिक्री स्थल राख्ने भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दालाई सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न कर्पोरेसनले कालीमाटी, सतुंगल, जावलाखेल, कोटेश्वर, सिफल, कपन र बालाजु जस्ता मुख्य स्थानमा पसल खोल्ने छ ।

त्यसैगरी भक्तपुर सल्लाघारी र कौशलटार तथा काठमाडौं काँडाघारी र महाराजगञ्ज तथा ललितपुर इमाडोलमा पनि सहुलियत पसल सञ्चालन हुनेछन् । निश्चित स्थानमा पुग्न नसक्ने उपभोक्ता लक्षित गर्दै थप सहजताका लागि तीन वटा घुम्ती पसल पनि सञ्चालनमा ल्याइने कर्पोरेसनले जनाएको छ ।

उपत्यका बाहिर पनि कर्पोरेसनले आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । पूर्व बिर्तामोड र विराटनगरदेखि मधेसका राजविराज, लहान, जनकपुर र वीरगञ्जसम्म सुपथ मूल्य पसल खोलिनेछन् ।

बागमतीका त्रिशूली, हेटौंडा, नारायणगढ र धुलिखेल तथा गण्डकी प्रदेशका पोखरा र बागलुङमा पनि उपभोक्ताले यो सुविधा पाउनेछन् ।

त्यसैगरी लुम्बिनीका भैरहवा, कृष्णनगर र दाङ, कर्णालीका सुर्खेत र सुदूरपश्चिमका धनगढी, टीकापुर, अत्तरिया, बेलौरी, महेन्द्रनगर, दिपायल र बैतडी पाटनमा समेत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आउनेछन् ।

चाडपर्व दशैं सुपथ मूल्य पसल
प्रतिक्रिया

