+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जेनजीका तर्फबाट दुर्गा प्रसाईंलाई फोन- ‘तपाईं नआइदिए हुन्थ्यो’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २२ गते १८:२६

२२ भदौ, काठमाडौं । जेनजी पुस्ताले गर्न लागेको आन्दोलनमा दुर्गा प्रसाईंले सहभागी हुने भन्दै स्टाटस लेखेपछि केही युवाले उनीसँग सम्पर्क गरेका छन् । आइतबार अपराह्न फोन गरेर उनीहरुले प्रदर्शनमा सहभागी नभइदिन आग्रह गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार, आइतबार अपराह्न ५ बजे माइतीघर मण्डलामा केही जेनजी युवा स्वत:स्फूर्त भेला भएर प्रदर्शनबारे छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रसाईंको विषय समेत उठेको थियो । त्यसपछि बैठकमा सहभागी एक युवाले प्रसाईंलाई फोन गरेर नआउन आग्रह गरेकी थिइन् ।

‘त्यसपछि उहाँले आफू नआउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो, खासमा हामीले प्रदर्शनमा आउने युवाको सुरक्षाका लागि पनि उहाँलाई नआउन भनेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘पहिले उहाँ भएको आन्दोलन हिंसात्मक बनेको थियो, यसपालि अन्डरएजका विद्यार्थीहरू पनि सडकमा आउने भएकाले उहाँलाई नआइदिन आग्रह गरेका छौं ।’

जवाफमा प्रसाईंले आफू नआउने बताएको उनले जानकारी दिइन् । जेनजी पुस्ताले सोमबार माइतीघर मण्डलामा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शन गर्दैछन् । सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध समेत तत्काल फुकुवा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारले डिस्कर्ड र रेडिट बन्द गरायो, जेनजी तिनैलाई माध्यम बनाएर जुटे
जेनजी दुर्गा प्रसाईं
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सरकारले डिस्कर्ड र रेडिट बन्द गरायो, जेनजी तिनैलाई माध्यम बनाएर जुटे

सरकारले डिस्कर्ड र रेडिट बन्द गरायो, जेनजी तिनैलाई माध्यम बनाएर जुटे
चार जना मान्छेको जागिर खोसिएको भन्दा देशको स्वाधीनता ठूलो हो : प्रधानमन्त्री

चार जना मान्छेको जागिर खोसिएको भन्दा देशको स्वाधीनता ठूलो हो : प्रधानमन्त्री
जेनजीको प्रतिवाद घोषणाबारे प्रधानमन्त्री : कानुनबारे स्पष्ट छन् भन्ने अपेक्षा छ

जेनजीको प्रतिवाद घोषणाबारे प्रधानमन्त्री : कानुनबारे स्पष्ट छन् भन्ने अपेक्षा छ
सत्ताको मनोमानीविरुद्ध जेनजीको प्रतिवाद

सत्ताको मनोमानीविरुद्ध जेनजीको प्रतिवाद
जेनजी : पिक्सेलभित्रको जीवन, मनभित्रको कथा

जेनजी : पिक्सेलभित्रको जीवन, मनभित्रको कथा
जेनजी पुस्तामा लोकप्रिय ‘प्रिन्सेस ट्रिटमेन्ट’ के हो ?

जेनजी पुस्तामा लोकप्रिय ‘प्रिन्सेस ट्रिटमेन्ट’ के हो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

9 Stories
के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित