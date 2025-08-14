+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जेनजीको प्रदर्शनलाई नबिथोल्न रास्वपाको खबरदारी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २२ गते १९:५०

२२ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भोलि हुन लागेको जेनजीहरूको प्रदर्शनलाई बिथोल्ने, घुसपैठ र दमन गर्ने लगायतका कार्य नगर्न खबरदारी गरेको छ ।

आइतबार पार्टीका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजीहरू सडकमा आउन आँट्नु उल्लेख्य राजनीतिक परिघटना भएको बताएका छन् ।

उक्त प्रदर्शनबारे जानकारी पाएर आफ्नो पार्टी उत्साहित भएको पनि विज्ञप्तिमार्फत बताइएको छ ।

‘भोलि हुन लागेको नेपालको पछिल्लो पुस्ता (न्भल श्) को स्वस्फूर्त प्रदर्शनबारे जानकारी पाएर उत्साहित भएका छौँ । सरकारको श्रृंखलाबद्ध कुशासन र राज्यशक्तिको दुरूपयोग, स्वतन्त्रता र मौलिक हक हननका विरुद्ध हामी सदनदेखि सडकमा आवाज निरन्तर उठाइरहेकै छौं,’ रास्वपाले भनेका छन्, ‘यो परिप्रेक्षमा न्भल श् समेत सशक्त ढङ्गले सडकमा आउन आँट्नु उल्लेख्य राजनीतिक परिघटना हो । सार्वजनिक मामिलामा सबैको लोकतान्त्रिक संस्कारसंगत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहोस् भन्ने मान्यता हाम्रो दलको रहेको छ ।’

प्रदर्शनमा सरकारको प्रतिक्रिया एवं वक्रदृष्टिमाथि रास्वपाले निगरानी राख्ने बताएको छ ।

‘जेनजीले उठाएका विषयहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अपिल गर्दै जेनजीको यो प्रयासलाई बिथोल्ने, घुसपैठ र दमन गर्ने लगायतका कार्य नगर्न सरकार र सत्तापक्षीय दलहरूलाई खबरदारी गर्दछौँ,’ रास्वपाले भनेको छ ।

प्रदर्शनमा पार्टीसँग आबद्ध लगायत समस्त युवाहरूलाई कुनै पनि दलीय संकेत, नारा र परिचय प्रयोग नगरी ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ ।

रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रामहरिलाई संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति बनाएकोमा रास्वपाको आपत्ति

रामहरिलाई संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति बनाएकोमा रास्वपाको आपत्ति
एमालेको ठोकुवा : रास्वपा तलाउको एउटा तरंग जस्तै सेलाउँछ

एमालेको ठोकुवा : रास्वपा तलाउको एउटा तरंग जस्तै सेलाउँछ
दर्ताको जिज्ञासा राख्दै रास्वपाले लेख्यो मेटा र युट्युबलाई पत्र

दर्ताको जिज्ञासा राख्दै रास्वपाले लेख्यो मेटा र युट्युबलाई पत्र
सरकारलाई रास्वपाको प्रश्न– सहकारी पीडितको ८८ अर्ब कहिले फिर्ता हुन्छ ?

सरकारलाई रास्वपाको प्रश्न– सहकारी पीडितको ८८ अर्ब कहिले फिर्ता हुन्छ ?
फेसबुक, युट्युब बन्द नगर्न रास्वपाको माग

फेसबुक, युट्युब बन्द नगर्न रास्वपाको माग
रास्वपा नेता बदन भण्डारीमाथि आक्रमण

रास्वपा नेता बदन भण्डारीमाथि आक्रमण

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

9 Stories
के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित