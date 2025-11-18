११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक फेरि सरेको छ । पटकपटक सर्दै आएको बैठक भोलि शुक्रबार बस्नेगरी तय भएको थियो ।
भोलिका लागि तय भएको बैठक पनि पुन: सरेको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, अर्को बैठक आइतबार बस्नेछ । आइतबार दिउँसो दुई बजे बस्नेगरी बैठक तय गरिएको उनले बताए ।
कांग्रेसमा महाधिवेशनको विषय पेचिलो बन्दै जाँदा बैठक बस्न नसकेको हो । नेताहरूका अनुसार, अझै पनि नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्नेबारे सहमति जुट्न सकेको छैन ।
