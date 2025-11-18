+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

बनाइएका बेरोजगार : नेपालको शिक्षा र रोजगारी नीतिमा खाडल

२०८२ पुष ७ गते १६:२६ २०८२ पुष ७ गते १६:२६
आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

Shares
आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

Shares
बनाइएका बेरोजगार : नेपालको शिक्षा र रोजगारी नीतिमा खाडल

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालमा पोषण तथा आहार विज्ञान विषय सन् २०१०/११ देखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको धरान क्याम्पसमा पढाइ सुरु भयो।
  • स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०८२ सम्म पोषण विषयमा कुनै पदको विज्ञापन गरेको छैन र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले लाइसेन्स प्रदान गरेको छैन।
  • विद्यार्थीहरू नयाँ मन्त्री र स्वास्थ्य सचिवसँग अनुनय-विनय गर्दा पनि रोजगारीको आश्वासन बाहेक केही पाइँदैन र धेरैले देश छोड्न बाध्य भएका छन्।

अहिले धेरै स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीका रुपमा पोषण तथा आहारविज्ञहरू काम गर्छन् ।

सन् २००६/०७ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले देशमा पोषणको कमी भएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यो विषय पढाउन अनुमति दियो । फलस्वरूप, त्रिविको केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस, धरानमा सन् २०१०/११ देखि यो विषयको पढाइ सुरु भयो।

नेपालको स्वास्थ्य नीतिले त सन् १९९६/९७ देखि नै हरेक अस्पतालमा आहारविद् राख्नुपर्ने नीति बनाएको थियो । तर, आज २०८२ साल पुग्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषयमा कुनै पदको विज्ञापन गरेको छैन । न त त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै यसबारे केही बोल्छ, न त नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्(एनएचपीसी) ले यो विषयलाई लाइसेन्स प्रदान गर्छ।

देशमा जनशक्ति आवश्यक छ भनेर त्यो विषयको पढाइ सुरु गर्ने अनि उत्पादन भएका जनशक्तिप्रति यो हदसम्मको उदासीनतालाई कसरी बुझ्ने ?

यो विषयका विद्यार्थीहरूले हरेक वर्ष नयाँ मन्त्री र स्वास्थ्य सचिवसँग अनुनय-विनय गर्नुपर्छ । जवाफमा आश्वासनबाहेक केही पाइँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एनएचपीसीलाई देखाउँछ, एनएचपीसीले मन्त्रालयलाई देखाउँछ र विद्यार्थीलाई पेन्डुलम बनाइन्छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत ७५ प्रतिशत कर्मचारीलाई त यो विषय के हो भन्ने पनि थाहा छैन। मन्त्रीहरूबाट पनि कुनै सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

हामी विद्यार्थी नै गलत हौं त ? सरकारकै अनुमतिमा विश्वविद्यालयले राखेको त्यो कोर्स पढेर हामीले गर्नै नहुने गर्ली गर्‍यौँ त ? यो प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?

स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा योगदान दिन खोज्दा पनि ढोका बन्द हुन्छ । हाम्रो वर्षौंको लगानी र मेहनतको कुनै मूल्य छैन । धेरै विद्यार्थीहरू निराश भएर देश छोड्न बाध्य छन्। कतिपयले यो विषय नै छाडिसके, कतिपयको उमेर बढेर अब विज्ञापन खुले पनि रोजगारी नपाउने चिन्तामा छन् ।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । पोषण तथा आहार विज्ञान मात्र होइन, नेपालमा यस्ता धेरै विषय छन्, जसको पढाइ हुन्छ तर रोजगारीको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । किन पढाइन्छ यस्ता विषय ? कसका लागि पढाइन्छ ? कसैलाई वास्ता छैन। यदि सही ठाउँमा सही व्यक्ति भएको भए, यो अवस्था आउने थिएन । शिक्षा र रोजगारीबीचको यो खाडलले हामीलाई बनाइएका बेरोजगार बनाएको छ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली र रोजगारी नीतिबीच समन्वयको खाँचो छ। विश्वविद्यालयहरूले बजारको माग र देशको आवश्यकताअनुसार विषयहरू पढाउनुपर्छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न र विद्यमान नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ। नत्र, हामीजस्ता लाखौं विद्यार्थी बेरोजगार बन्न बाध्य हुनेछौं।

आहारविद् पोषण
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
आयुष अधिकारी
लेखक
आयुष अधिकारी
पोषणविद्

अधिकारी हाल काठमाडौं हेल्दी च्वाइसमा कार्यरत छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

बनाइएका बेरोजगार : नेपालको शिक्षा र रोजगारी नीतिमा खाडल

बनाइएका बेरोजगार : नेपालको शिक्षा र रोजगारी नीतिमा खाडल

आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

तीन सय शय्यासहित सेवा विस्तार गर्दै नेपाल एपीएफ अस्पताल 

तीन सय शय्यासहित सेवा विस्तार गर्दै नेपाल एपीएफ अस्पताल 

बोको चढाउने कि शल्यक्रिया गर्ने ? अन्धविश्वास र विज्ञानको दोधारमा एक बालकको जीवन

बोको चढाउने कि शल्यक्रिया गर्ने ? अन्धविश्वास र विज्ञानको दोधारमा एक बालकको जीवन

जेनजी घाइते : कसैले मागे कृत्रिम अंग, कसैले गरिखाने मेलो

जेनजी घाइते : कसैले मागे कृत्रिम अंग, कसैले गरिखाने मेलो

के दुखाइ कम गर्न पटक-पटक पेनकिलर खाने बानी छ ? हुनसक्छ यस्तो हानि

के दुखाइ कम गर्न पटक-पटक पेनकिलर खाने बानी छ ? हुनसक्छ यस्तो हानि

चिकित्सक संघ निर्वाचन : अन्यायपूर्वक आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरेको डा. शाहीको गुनासो

चिकित्सक संघ निर्वाचन : अन्यायपूर्वक आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरेको डा. शाहीको गुनासो

ट्रेन्डिङ

यौनांग अस्पष्ट थियो, पिसाब चुहिएर शरीर नै गन्हाउन थाल्यो

यौनांग अस्पष्ट थियो, पिसाब चुहिएर शरीर नै गन्हाउन थाल्यो
रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले

रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले
एमाले प्रतिनिधि बन्न पाएनन् सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सूची

एमाले प्रतिनिधि बन्न पाएनन् सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सूची
अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. मिश्राको राजीनामाबारे बेखबर स्वास्थ्य मन्त्रालय

अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. मिश्राको राजीनामाबारे बेखबर स्वास्थ्य मन्त्रालय
देख्ने, सुन्ने र सुँघ्ने क्षमता गुमाएका सन्तोष, निदाउन खान्छन् स्लिपिङ ट्याबलेट

देख्ने, सुन्ने र सुँघ्ने क्षमता गुमाएका सन्तोष, निदाउन खान्छन् स्लिपिङ ट्याबलेट
ल्याबमा परीक्षण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ? ठगिनबाट बच्न ध्यान दिनुपर्ने ९ कुरा

ल्याबमा परीक्षण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ? ठगिनबाट बच्न ध्यान दिनुपर्ने ९ कुरा

वेबस्टोरिज

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories

फिचर

सबै
बनाइएका बेरोजगार : नेपालको शिक्षा र रोजगारी नीतिमा खाडल
आहार तथा पोषण

बनाइएका बेरोजगार : नेपालको शिक्षा र रोजगारी नीतिमा खाडल

आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्
बोको चढाउने कि शल्यक्रिया गर्ने ? अन्धविश्वास र विज्ञानको दोधारमा एक बालकको जीवन

बोको चढाउने कि शल्यक्रिया गर्ने ? अन्धविश्वास र विज्ञानको दोधारमा एक बालकको जीवन

के दुखाइ कम गर्न पटक-पटक पेनकिलर खाने बानी छ ? हुनसक्छ यस्तो हानि

के दुखाइ कम गर्न पटक-पटक पेनकिलर खाने बानी छ ? हुनसक्छ यस्तो हानि

चिकित्सक संघ निर्वाचन : अन्यायपूर्वक आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरेको डा. शाहीको गुनासो
स्वास्थ्य समाचार

चिकित्सक संघ निर्वाचन : अन्यायपूर्वक आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरेको डा. शाहीको गुनासो

आफ्नै कलेजो फेर्नुपर्ने पीडामा पनि सडक कुकुरलाई खाना खुवाउने कमला
ग्यास्ट्रो (पेट तथा कलेजो रोग)

आफ्नै कलेजो फेर्नुपर्ने पीडामा पनि सडक कुकुरलाई खाना खुवाउने कमला

क्यान्सर उपचारमा इम्युनोथेरापी : चुनौतीबीच नयाँ आशा
क्यान्सर

क्यान्सर उपचारमा इम्युनोथेरापी : चुनौतीबीच नयाँ आशा

डा. अरुण शाही

डा. अरुण शाही क्यान्सररोग विशेषज्ञ